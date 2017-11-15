美國佛羅里達州的白人子男亞當（Adam）每天開著由摩托車改造的嘟嘟車上下班，三餐吃大米、偶爾也會吃玉米或薯粉，聽著當紅菲律賓女歌手的康斯坦丁諾（Yeng Constantino）的流行音樂。過著菲律賓人的生活很多年，亞當說身體的靈魂不是白人，而是菲律賓人「賈杜」（Ja Du）。

據WTSP電視台報導，跨性別人士亞當多前年開始以菲律賓人身份生活，先從飲食及交通工具開始，也開始學習菲律賓語，希望讓自己看起來更像菲律賓人。亞當表示，開始接觸菲律賓文化後就為之著迷，甚至還為「跨種族」的網友成立了一個臉書社團。

亞當表示，不知為何就覺得身上流著菲律賓人的血，除了這個國家的文化，沒有什麼事。不過他也坦承，做為一個跨性別者的敏感身份，曾跟父母透露想要變性的想法，已經讓家人很震驚，所以並不想再讓父母知道自己是跨種族者。

心理學家謝克納（Stacey Scheckner）說，目前還沒有遇過跨種族的病人，但她表示亞當正在經歷「自我認同」的階段，她認為只要不傷害別人、沒有侵犯到他人權益，就都算正常範圍。「只要瞭解自己愈多，你就愈快樂。」。

不只是跨種族，去年在挪威一名20歲女子Nano表明自己是隻跨物種的貓。「我想我的基因有缺陷，生錯了物種。」Nano說，外出的時候會戴著貓耳朵、裝上貓尾巴；在家的時候喜歡用四肢爬行；看到老鼠會不自主地追殺牠們。

Nano表示，身為一隻貓卻困在人的身體裡感到很焦慮，她去看了心理醫生，但她說我沒事，而且會健康長大。她說：「我現在不覺得孤單，因為我身邊有很多自覺是貓的朋友」。

白宮家庭研究委員會（FRC）資深研究員史普瑞格（Peter Sprigg）對這個故事並不感到驚訝。他說，如果性別都可以用主觀意識來決定，跨種族、跨物種甚至年齡，當然都可以自主判斷，他認為這不是什麼新鮮事。「主觀意識凌駕了客觀事實就是瘋狂的開始。」（謝婷婷/綜合外電報導）