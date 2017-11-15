經過3個月的郵寄公投（postal vote），澳洲同性婚姻合法化（SSM）於今（15日）早上10點公佈，由澳洲統計局（ABS）統計人員卡利許（David Kalisch）宣布最終投票結果，61.6%贊成合法、38.5%反對。總理滕博爾（Malcolm Turnbull）表示，承諾會將提案送交議會辯論投票，預計年底前通過立法。

根據《雪梨先驅晨報》報導，ABS透露，本次參與投票的全國選民高達79.5%，投下贊成票的人數為7,817,247（61.6%）；反對票則為4,873,987人（38.4%），另外有36,686人（0.2%）投下不明確票。

各州投票分析來看，首都坎培拉（Canberra）贊成票最多高達74%；其次是維多利亞州（Victoria）為64.9%，西澳（Western Australia）則是63.7%位居第三。

以年齡組來看，所有年齡層的參與率均高於70%。不過讓外界感到驚訝的是，在70~74歲年齡較長的民眾中，有89.6%的合格選民，投票率略高；反之，25~29歲的選民參與率最低為71.9%。初次有投票權利的18~19歲選民則是有78.2%的參與度。

投票結果宣布之後，澳洲街頭湧進支持者高舉六色旗歡呼的場景。工黨領袖肖頓（Bill Shorten）則在推特上表示：「今天是所有相信公平與平等的澳洲人歡慶的日子！」。

前澳洲總理艾伯特（​Tony Abbott）則在臉書上向支持一男一女婚姻而投下反對票的470萬澳洲人表達感謝。他也預告，將進一步修改自由黨議員史密斯（Dean Smith）保衛宗教及言論自由的草案。他表示，這不僅是為了教會，而是實現每位選民都能自由平等生活在這塊土地上。

滕博爾表示，選舉結果展現公民意志，他將屢行選前承諾，於聖誕節前在議會內完成辯論投票動作。同時，滕博爾也指出言論自由及宗教自由重要性，明確支持史密斯法案進入議會討論。

接下来，同性婚姻法案將提交至兩院進行辯論並投票，如兩院都通過，澳洲將成為全球第25個同婚合法化的國家。（謝婷婷/綜合外電報導）