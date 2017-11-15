望子成龍一直是父母的心願，但小心可別壓得小孩喘不過氣來。上海一名年齡年僅2歲半的男童東東近日出現嚴重脫髮問題，經就醫後發現是壓力過大引發的掉髮，俗稱「鬼剃頭」。進一步追查發現，母親為了讓東東進入知名幼稚園就讀，幫他報名了5個資優培訓班。

據陸媒報導，2歲半的東東跟著父母來到上海生活，最近2個月，東東被母親發現枕頭上出現大量的頭髮，起初以為是忙碌學習的兒子缺乏鈣質，但補充鈣片的1個月後，情況仍然沒有好轉，頭上出現數個直徑3~4公分的禿點。

於是東東母親在9日帶著兒子回湖北武漢探親期間，趁著到了皮膚科求診，才意外發現東東患有斑禿。主治醫師表示，斑禿患者的年齡大多在青中壯年，雖然年齡有下降的趨勢，但2歲半的男童患有此疾十分罕見，就連醫師本人也感到不可思議。

在醫生的追問下才發現，父母為了讓東東「贏在起跑點上」，考進上海知名的幼稚園，替他一口氣報名了5個才藝班，包括：英語、數學、鋼琴、畫畫、主持人。東東母親坦承，為了避免兒子鬆懈，時常耳提面命地督促他「你一定要努力考上」之類的勉勵話，讓東東常常焦慮地睡不著覺。

俗稱「鬼剃頭」的禿斑，是屬於免疫力相關的疾病。患者在身體或心理負擔過重時，就容易誘發此病。醫生指出，東東的疾病顯然來自學習壓力以及父母的精神喊話，只要減少對東東的施壓，斑禿會自然痊癒的。（艾以琳/綜合外電報導）