澳洲同性婚姻公投於今（15日）早公佈投票結果為61.6%贊成合法化。總理滕博爾（Malcolm Turnbull）承諾最快在今年聖誕節前完成議會投票。據消息人士指出，為加速通關，議會已預備從明天開始進行4天的辯論。

根據《雪梨先驅晨報》報導，同婚投票結果出爐後，議會就同婚合法化中針對宗教及言論自由的豁免條款產生眾多分歧。目前自由黨議員史密斯（Dean Smith）以及帕特森（James Paterson）都將提出「良心法案」，允許同性婚姻合法的同時，也保障他人權利。

史密斯的版本是，同婚合法附帶「保護宗教自由」條款，允許不認同同性婚姻主張的神職人員拒絕在教堂內為同婚伴侶提供服務。而帕特森的範圍則是擴大到「言論自由」，也就是對象不僅是神職人員，還包括相關宗教的非營利單位、宗教信徒以及父母權利等。依照帕特森的標準，舉凡花店、攝師影或蛋糕店都有權不提供與同婚有相同價值觀的服務。

主持審理同婚法案的參議院自由黨議員佛斯特（David Fawcett）則傾向帕特森的版本。他認為該版本不僅專注宗教自由，還有更多保護父母，以及非營利組織的權利。自由黨保守派議員阿貝茨（Eric Abetz）也強調，支持一男一女的婚姻符合歐洲人權法院的定義，不應用「歧視」表達對豁免條款的設立。不過史密斯的提案已率先得到跨黨派的支持。

據瞭解，內閣部長卡納萬(Matt Canavan)、政府部長薩撒加（Zed Seselja）、泰勒（Angus Taylor）、蘇卡爾（Michael Sukkar）及前總理艾伯特（Tony Abbott）都對帕特森版本的法案給予支持。同婚法案預計明（16日）早上9點30分開始在參議院辯論。（謝婷婷/綜合外電報導）