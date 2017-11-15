新加坡一名40歲男子，因3年前性侵一名喝醉酒的女大生，該男在法庭上一度辯稱和被害人是「地下情」關係 ， 但不被法官採信。13日當地高等法院判處嫌犯有期徒刑13.5年與12下鞭刑。

根據《海峽時報》報導，2014年7月24日凌晨，40歲男子王順興（音譯，Ong Soon-Heng）在夜店參加一場告別派對時，認識被害的22歲女大生，約3小時後，王男把喝得爛醉的女大生帶回自己在武吉知馬路(Bukit Timah Road)的住處性侵得逞。由於女大生的男友遲遲無法與女友取得聯繫，當天早上約6時30分，女大生的男友利用手機的定位功能，找到王男住處，發現女友不省人事躺在王男床上，叫也叫不醒，只得半拖半抱將她帶走。

女大生在法庭作證時表示，自己當時因喝醉酒不確定當天到底發生什麼事情，只記得一些零散的片段；王順興則辯稱，與女大生在談「地下戀情」，當晚是她主動說要到他家過夜，兩人發生關係時她也沒有拒絕。

但新加坡高院司法委員會認為，從監視器畫面，加上種種證據顯示，王順興是趁被害女子酒醉在不不勝酒力的情況下將她帶回家性侵，所謂「女子自願與他發生關係」的辯詞「令人難以接受」。最後法官判處他13.5年有期徒刑與12下鞭刑，但仍可上訴。並獲准以新幣8萬元（約台幣177.3萬元）交保等候上訴。

在新加坡法律中，一共有超過30種不同的罪行都適用鞭刑，其中包括：劫持人質/綁架、暴力搶劫、集體搶劫，並導致受害者喪命、非法吸食毒品、非法走私或販賣毒品、破壞公物(包括在公共場所的牆上噴塗油漆)、騷亂、性侵（非禮）、非法擁有武器(包括長刀、匕首等)、非法貸款，以及非法入境或簽證過期非法滯留90天以上等。

鞭刑的行刑部位是罪犯裸露的臀部。受刑時，罪犯必須一絲不掛，以彎腰的姿勢被獄警用結實的皮條牢牢綁在鞭刑架上，身體從胯部彎曲，臀部翹起。犯人的下背部和腰部之間會被綁上一個墊枕或軟墊，以防刑鞭不慎打到這裡，傷了犯人的腎臟。整個鞭刑後，犯人屁股的99%會皮開肉綻，能在犯人身上製造最大程度的疼痛，而產生最小程度的永久傷害。（吳雯淇/綜合外電報導）