勞動部推「5+2、新南向」助企業升級中央網路報 (2017-11-15 17:55)
雲嘉南分署長柯呈枋表示，今年輔導雲嘉南近400家小型企業開辦近2000班課程，高達1萬4000人次受惠，其中推動總統蔡英文5+2創新產業及新南向政策，導入物聯網規劃與應用實務班、工業4.0、太陽能光電、清真食品認證等課程，加速企業轉型升級，柯呈枋說，該計畫每年約二月受理申請，未滿五十一人有設立或營利登記的小型企業均可申請，將有輔導顧問親自到府擬定客製化課程，約一至三個月即可就地開課。
新鉅峰國際科技有限公司執行長黃婉渝表示，公司對物聯網相當看好，已朝向智慧醫療方向轉型，今年訓練課程包括嵌入式系統之應用與開發、長照2.0等，訓後已成功研發穿戴技術的軟體，可隨身測量血壓、血糖、心律等，未來待結合硬體即可上架。
寬維科技電機有限公司執行副總廖仰賢表示，公司目前主市場在日本，未來將拓展新南向市場，今年訓練課程導入ISO9001、IATF16949、COURSE國際IRCA主導評審員等，提升了公司在印尼、泰國等東南亞客戶的層級，像是以往都是接觸大盤、二盤及零件進口商，今年開始接觸到原廠供應鏈。
本場成果發表包括訓練單位、輔導顧問、企業、學校等逾40個單位參與，雲嘉南分署長柯呈枋、台南市工商發展投資策進會副總幹事王士豪、經濟部工業局安平工業區服務中心主任黃進介、崑山科技大學進修推廣處處長陳龍泉、新百祿生物科技公司董事長林俊明等人出席與會。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
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