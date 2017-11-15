澳洲同性婚姻合法化公投結果出爐，結果顯示，在79.5%投票率下，有61.6%表示贊成，而38.4%人反對。澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）也呼籲，在耶誕節前將同性婚姻合法化。不過有專家表示，此公投並不具任何法律效果，要將法案變成正式法律最快也要到2018年。

綜合外媒報導，此次公投共有1270多萬人投票，投票率約8成，61.6%的人口投票同意結婚，38.4％的投票反對。儘管投贊成的選民還沉浸於勝利的喜悅當中，但澳大利亞國立大學法學院（Australian National University’s College of Law）高級講師高思（Ryan Goss）在接受媒體採訪時表示：「此公投不具任何法律效力。」

高思指出，同婚還是得經過立法程序才可能變成合法法案。高斯表示，若一切如贊成陣營所想同婚合法順利推行，則該法案也要到2018年才能通過，即使到那時，也可能在幾個月後才能舉行首次同婚儀式。

在公投通過後下一步就是議會投票。同性婚姻要成為法律，必須在眾議院和參議院中進行辯論，如果通過，該草案還得交由總督簽署，最後再交由法院簽署。高斯表示，有些法案通過需要幾天、有些幾個月。他認為，支持傳統婚姻的陣營，最好的方法就是提出眾多修正案，來保障立場不同的兩方民眾。

高斯表示，在其他國家，同婚法律生效和舉行第一對同性結婚儀式之間經常有六個月或更長時間的間隔期。因此，澳洲同婚合法化絕不可能如澳洲總理滕博爾所講的於聖誕節完成。（吳雯淇/綜合外電報導）