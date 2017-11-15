【中央網路報】

教育部長潘文忠(後排中)、教育部國際暨兩岸教育司司長畢祖安(後排中左)、南臺科技大學代理校長盧燈茂(後排中右)、南臺科技大學張鴻德副校長(左二)與境外學生、接待家庭合影。教育部長潘文忠(中)、教育部國際暨兩岸教育司司長畢祖安(左四)、南臺科技大學代理校長盧燈茂(右四)與境外學生合影。教育部潘文忠部長致詞。南臺科技大學代理校長盧燈茂致詞。布吉納法索學生那伊柏(左)與接待家庭合影。越南籍學生段氏香(右二)與其新住民接待家庭上台分享。 教育部與於15日舉行「友善臺灣－境外學生接待家庭計畫」8週年成果記者會。此次難得盛會由教育部潘部長文忠親自出席主持，並邀請20位熱心的臺灣接待家庭及10位境外學生共襄盛舉，場面備感溫馨感人。潘部長於致詞中表示，教育部除了積極擴大招收境外學生，打造留學臺灣國際品牌形象，更對於來臺學習的境外學生之照顧與服務也相當重視，於99年起推動「友善臺灣－境外學生接待家庭計畫」並成立計畫辦公室，提供培訓課程協助國內有意願的家庭接受培訓並完成授證，自計畫推動迄今累計有3,753戶家庭完成培訓，本年更是配合政府新南向政策，網羅新住民家庭加入接待家庭行列，截至目前為止成功培訓來自越南、緬甸及新加坡等17戶新住民接待家庭，因著同國籍的接待，使境外生就算身在異鄉也不孤單。而計畫推動迄今也成功媒合了3,898位境外生至2,207戶接待家庭，因著臺灣家庭熱情無償的接待，使許多境外生將臺灣視為第二個家。在記者會一開始先以計畫8週年成果回顧影片溫暖人心，並邀請三組接待家庭及境外生親臨現場分享接待的點點滴滴，已來臺灣兩年的布吉纳法索生那伊伯(音譯，Najim Ibrahim)在臺上說道 :「真的很感謝臺灣提供的獎學金，讓我有機會來到臺灣讀書，這真的是我一生中非常難得的機會，來到臺灣後，我發現臺灣對外國人非常地友善，是一個非常適合求學求知的國家。也因為這個計畫讓我認識了呂小姐一家人，藉著他們我更了解臺灣這個國家，其中也包括了迷信這部分，我記得有一次吃完晚餐，我把筷子插在盤中間，呂小姐的爸爸媽媽很緊張得跟我說，不要插這樣，因為這樣代表”死亡”的意思，讓我著實的嚇了一跳，也因為這樣，我多學到了臺灣人的傳統禮俗。而我最難忘的是，是我的home爸教我打麻將，現在三不五時我們還會一起打麻將，我想說的是，我真的非常幸運，在臺灣能有這麼棒的家人。」那伊伯分享完後，拿出了他偷藏好的小花束獻給家庭，以表達他對家庭的感謝。另一組新住民家庭及境外生，一上臺就用著彼此才懂的越南話問候大家，目前就讀國立臺灣師範大學的越南學生段氏香(音譯，Doan Thi Thom)說:「真的很開心能在臺灣有著跟自己相同文化背景的接待家庭，很特別的是，在我的接待家庭中，有位96歲的爺爺，他真的好棒，年紀那麼大了還可以參加接待家庭的活動，因為我從前到現在一直對老人的智慧很感興趣，他是我在臺灣第一個接觸到的臺灣老人，能跟他聊很多事我覺得超級開心的!」而接待家庭鄭先生也提到，感謝政府推動了新南向政策及教育部的這個計畫，讓新住民家庭也有機會成為接待家庭，接待了段氏香後讓我們家多了許多歡笑聲及樂趣!」分享完後，段氏香給了個家庭一個大大的擁抱，謝謝家庭無私的付出及關懷。接待家庭孫小姐也上臺分享了她與越南女兒這五年來的點點滴滴，而在她分享完後，沒想到遠在日本的越南女兒范秋河偷偷錄了一段影片，想藉著這個機會，表達她對臺灣政府及接待家庭的感謝，場面溫馨感人。此場活動就在部長與境外生、接待家庭大合照的歡笑聲落幕了，期待在未來，有更多的家庭、境外生、大專校院及社區加入接待家庭計畫，一同打開家門，走向世界。（蔡清欽報導）