【中央網路報】

美味生活創辦人謝凱婷揭示美味生活核心理念及數位料理內容介紹「美味生活俱樂部」開幕儀式甫獲美商中經合集團、阿里巴巴集團、心元資本共同參與400萬美金投資的美味生活，以成就「全球最大華人料理學習平台」為挑戰，不但積極跨足中國及北美市場，更於今日(11/15)宣布開設全球第一家實體據點「美味生活Club」，於11月進行試營運，並將於12月1日正式開幕。美味生活俱樂部不但首創會員於實體俱樂部的教學可立即現場直播與數位攝影，透過影音設備讓料理學習無死角，食譜也會在活動後立即發送到手機中，料理後若有材料及設備的需求也可透過立即購買將商品直送到家，料理學習簡易輕鬆。透過全數位化的體驗，不但優化料理學習的使用者經驗並與社群互動更為緊密，為消費者創造全方位的料理學習機會。親子、家庭主婦、上班族分眾課程符合所需長期居住北美矽谷，深受當地以料理為生活態度及核心文化的薰陶，謝凱婷指出矽谷許多科技公司都巧妙運用料理讓員工平衡生活面對的壓力，以Google為例，公司內部便設置料理教室及咖啡課程，透過與不同的人一起料理，不但可以紓壓更能拉近人與人的距離，分享做菜的成就喜悅及體驗生活的美好。謝凱婷說，第一間成立於南京復興站的實體「美味生活Club」也是以這個理念為核心，期透過舒適的空間與幸福的料理氛圍，多元的料理體驗，讓更多人享受料理的無限樂趣。目前整體的課程設計將以「幸福媽咪」、「輕鬆上班族」及「歡樂親子」為三大主軸，分別提供為家人忙得團團轉的家庭主婦包括烘焙如麵包、麵條、花藝等課程、壓力大的上班族包括微醺之夜及繽紛派對等紓壓活動，及透過手作料理營造親子樂趣，拉近親子距離, 訓練孩子感知學習。課程並將因對象不同分別開設於平日、晚上及周末，提供多元的料理體驗選擇。謝凱婷指出，Club的整體設計也內含許多巧思，料理台可以隨手推動的設計，使場地的運用更為彈性，不但可以是聚會分享的場地，這個可以容納60 個人的場地，更可同時舉辦多場小型或大型的活動。美味生活Club將採取會員制，依照會員程度及需求開設課程。12月的課程將以「繽紛歡樂聖誕節」為主，各式豐富、趣味的聖誕料理都將透過課程呈現，謝凱婷興奮的說，課程的安排加上現場溫馨的布置必定讓消費者體驗不一樣的聖誕月。專業料理者網絡 專業攝影設備 廣域學習平台美味生活擁有強大的專業料理者網絡，除了目前合作中的美味生活名人將成為俱樂部的料理教師外，謝凱婷說觀察過許多的料理教室，發現很多老師在上面授課時下面的學員其實看不清楚，所以在Club裡也將使用兩機做錄影動作，座位較後方的同學，可直接觀賞上方的兩台電視，清楚看見老師教學步驟，讓學習無死角。除了料理體驗，Club更重要的功能是社團凝聚力的強化，之後Club也定期舉辦美味生活社團的聚會及活動，多元的分享內容都將讓會員從料理開始讓生活幸福。美味生活Club將由11/15日到11/30日進行試營運，試營運期間只要上網登錄成為美味生活Club會員即可獲得課程體驗優惠卷一張，將透過這半個月的試營運將Club運作調整到最佳化以迎接未來豐富的活動。網址: https://www.how-living.com/(蘇松濤報導)