【中央網路報】

美食外送服務Uber EATS App運用最新人工智慧（AI）技術，15日推出3大新功能，包括「星等餐廳評價」、「推薦餐點」以及「我的最愛」，並推出每日限量餐點一折搶食活動。歡慶 Uber EATS 擴及雙北、台中及高雄四大都會地區，結合超過2100家潮餐廳和在幾十年地巷弄美味給予饕客美味送到家的經驗，Uber EATS 優食推出每日限量餐點一折搶食活動，即日起每周一到周五，11:30及18:30兩時段，每日50至100份人氣餐點一折招待在地人，如令人垂涎三尺的「頂尖高手無骨夢幻鹹酥雞」夢幻套餐、罪惡滿點的「Rolling Café開機咖啡」花生醬牛肉漢堡、冬季暖胃的「KATZ 卡司複合式餐廳」辣炒年糕、超大份量的「秋刀鬪肥牛」泡菜肥牛丼飯、在地美味的「巷口宵夜點心」起司香腸三明治以及夢幻甜品「波波莉可洋菓子」流沙堅果可可，不管你在雙北、台中、高雄，都可打開 Uber EATS App，快手點選一折美食，35分鐘立即享用。Uber EATS 優食平台持續添人氣餐廳多樣化餐點豐富生活好滋味享用美食已經是調劑生活的重要活動，不管是工作累了，藉由美味午餐給自己添加能量，或是下了班與朋友、家人歡聚，美味無疑是幸福好時光的催化劑。Uber EATS 優食了解使用者的心聲，因而持續洽談坊間最潮的餐廳，目前平台已經結合了超過2100家餐廳，種類包含最受歡迎的「中式料理」、人氣「泰式料理」、潮流「韓式料理」等多種類餐點，讓饕客可以在任何心情和需求時刻，打開UberEATS App，點選美食、35分鐘內享用得到。近期人氣餐廳如下：中式餐廳：「湘8老」湘菜餐廳是老字號「彭園」的年輕副品牌，為喜好重口味的年輕人設計出「蒼蠅頭」、「左宗棠雞」菜色，將經典口味創新詮釋，滿足年輕饕客的味蕾，人氣餐點「老薑雞湯」也因天氣轉變而點購大增；而川菜「宴滿川」則是主打中華精緻料理以及風味鍋物，將香純濃郁的菁華搭配時令蔬菜呈現最純粹的中華風味；「康迎鼎」則提供「小籠包」外送到家的選擇，豐富餡料填滿冬天的胃。泰國料理：主打泰國經典道地小吃的「甲泰船麵」，超熱門的「黑湯豬寶船麵」以及「多拿蝦餅」，入口彷彿穿梭泰國街頭；而「泰蘭」則是提供各式泰式麵飯的平價選擇，上班族的最愛之一；東區新名店「運浩泰」也即將於11月底加入 Uber EATS 平台的行列。韓國料理：擁有多家分店的「水剌」餐廳老闆為韓國人，希望做出呈現韓國宮庭料理、各式烤肉、食鍋拌飯等美味讓台灣民眾嚐得到道地韓式料理；2016年進入台灣立即掀起韓流炸雞風的「起家雞」，嚴選本土雞肉並且現點現做的各種韓式炸雞，是下酒菜的最佳選擇。除了以上的最新人氣推薦餐廳，近期也增加了口碑餐廳，比如來自香港的超人氣排隊名店「點點心」台中分店、「Dazzling Cafe」微風台北車站分店、新莊「洪瑞珍」等，讓更多喜愛這些餐廳的粉絲們不用浪費時間排隊，打開UberEATS App ，滑一滑手機，就可以訂得到、吃得到。優質名店、排隊美食指定 Uber EATS，一折餐點全台準時開搶！Uber EATS 優食歡慶正式擴展至雙北、台中、高雄！平台推出「緊來搶頭香，為你添口福」活動，集結百家人氣餐廳，包含由高雄起家紅遍全台佐佐義、台中串燒店王者港町十三番地，到第一名伴手禮洪瑞珍新莊店等排隊名店以及各城市巷仔內的私房好味餐廳一起共襄盛舉，堅強的餐廳陣容等著饕客快手搶食。優惠詳細資訊如下：優惠一：每日限時「一折搶食」活動：不須輸入序號，雙北、台中、高雄每週一到週五11:30、18:30兩個時段準時開搶，限量50至100份。參與的活動餐廳包含：雙北 - 「頂尖高手無骨夢幻鹹酥雞」永康店、「Rolling Café開機咖啡」、「台北洪瑞珍」新莊店；台中 - 「港町十三番地」日式串燒排隊名店、知名早午餐「Hoyo Café」、幾十年在地巷弄美味「富鼎旺豬腳」、KATZ 卡司複合式餐廳、「泰鍍泰式料理」、「奎克咖啡」輕食料理、「秋刀鬪肥牛」、「Burger Joint 7分 So美式廚房」、「立食大丈夫」；高雄 - 內行人知道的美味「丹丹漢堡」、左營菜市仔嬤的味道「汾陽餛飩」、推薦老滋味「三牛牛肉麵」、網紅推薦名餐廳「佐佐義」、「波波莉可洋菓子」、「巷口宵夜點心」、「札幌炎神拉麵」、「浪漫鰻屋」、「鬼炊丼飯、」、「碳佐麻里」。優惠二：外送費半價優惠：不須輸入序號，週一至週五，全天不限時段、地區、次數，只要在台北、新北、台中、高雄地區點購可享外送費半價優惠！優惠三：新用戶搶頭香：全台新用戶在UberEATS APP 輸入「緊來搶頭香」優惠序號，立即享有7次訂餐的60元折抵。以上優惠活動時間為雙北即日起至11月24日，台中與高雄為即日起至12月1日，不論在雙北、台中、高雄都有超人氣餐廳一折美食活動！服務費半價，新用戶更享7次60元折抵，快拿起手機下載 Uber EATS，訂餐三重優惠加疊使用，享受美食超滿足。Uber EATS App 再推三個新功能，人工智慧技術早你一步知道想點什麼「晚餐、午餐、下午茶要吃什麼？」可說是日常最簡單卻又難下決定的選擇，而一直努力提供饕客更直覺式使用經驗的 Uber EATS App 運用最新AI （人工智慧）技術推出新功能，包括「星等餐廳評價」、「推薦餐點」以及「我的最愛」三個功能。「星等餐廳評價」：使用者近期30天的評價、快速從平台上選擇優良餐廳當您打開 Uber EATS app 的首頁，可以看到餐廳已經依「常用地點」、「配送時間」、「附近人氣餐廳」等方式呈現，現在也可以依照「推薦」、「熱門餐點」排序合作餐廳。但是，我們了解使用者在決定「吃什麼」的時候，別人的推薦也是很重要的決定因素。因此我們推出「星等餐廳評價」，收集近期30天內平台上使用者對於餐廳的評價而做成的1至5分（滿分5分）的評價，藉由隨時收集且隨時反映在評價結果的機制，讓餐廳可以運用即時回饋菜單設計或是餐點品質的調整，而顧客可以因為餐廳評價避免踩到雷，或是獲得推薦而得到出乎意料的美味驚喜。這絕對是 Uber EATS App、合作餐廳、顧客三方都贏的經驗！「推薦」餐點：掌握您平時的用餐喜好，主動推薦餐廳、餐點此個人化的推薦功能希望讓平台上眾多餐廳、餐點的選擇可以依照使用者平時的用餐習慣而主動進行推薦，不需要多做搜尋，為太多的選擇而苦惱，Uber EATS 更早一步抓得住你的胃口，並且先將選擇主動推薦給你！Uber EATS 平台人工智慧的技術會紀錄點選記錄，確保每次打開 App 時會一眼看到喜歡的餐廳，因此使用者會發現每個人的 App 上呈現的餐廳名單也許和別人不一樣。這還不夠個人化！從今天開始，我們更可以根據使用者的口味而「推薦餐點」，更進一步深化個人化的使用者經驗。餐廳也對這次升級感到興奮，因為可以更機動地依照餐點點購紀錄隨時調整上架的菜單，以符合顧客多變的口味。這個功能完美結合了選擇上的便捷與多樣美食天堂的兩項優點。「我的最愛」收藏：隨時蒐集自己喜愛的餐廳，快速手刀搶食不落人後新增「我的最愛」功能，當使用者瀏覽到喜愛的餐廳，並想在之後也能輕鬆找到，只要於餐廳資訊框格右上角點選「愛心」圖示，這家餐廳未來將會留在餐廳列表的頂端，在下次想嘗鮮或回味喜愛餐廳時能快速找到。Uber EATS 優食進入台灣市場一年時間，服務雙北、台中、高雄四個都會區民眾，集合超過2100家合作餐廳，且持續提升科技，優化 App 使用經驗，讓各式台灣味、異國料理都能在幾秒的時間內點的到，在35分鐘之內享用得到。Ubr EATS App 不僅是全球首選的美食外送平台，更是為生活添加幸福好滋味的好伙伴！(王鵬捷 編)