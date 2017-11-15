之前的時候，微軟高層就曾爆料將會計劃在Xbox One商店中為用戶添加「贈禮」功能。而現在，該功能已經加入。

現在玩家可以使用Xbox One或PC登錄微軟的官方商店，購買包括Xbox One遊戲、DLC以及會籍服務在內的虛擬產品贈送給好友。需要注意的是贈禮目前並不適用於所有Xbox One遊戲，且不可跨區贈禮。國區目前並沒有上線這項服務。 ？？？？