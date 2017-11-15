說到日本的美女聲優上坂瑾，動漫迷們一定不會陌生，因為甜美的聲線被很多粉絲關注，身材和顏值也是頗高，有著不輸偶像的好條件。而且這位美女聲優還非常喜歡發各種照片。

近日，她的博客上又更新了一套新的寫真，名為「她的幻想·東京篇」，圖中上坂瑾身著兩套風格不同的衣服，將性感和甜美都完美的演繹出來，最關鍵的是無論哪種都能顯示她的好身材。