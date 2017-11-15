探索遊戲《沉沒之城》技術演示 如何建造一座城市！北京新浪網 (2017-11-15 18:05)
憑藉《福爾摩斯》系列而廣為人知的廠商Frogwares新作《沉沒之城》以克蘇魯世界觀為中心進行打造，是一款開放世界的探索/調查遊戲，目前正在全力開發之中。今天遊戲公佈了一段技術演示，展示了製作組是如何搭建一整座開放城市，同時也讓我們得以一窺這座詭異城市形形色色的街景和人物，一起來看看吧！
《沉沒之城》技術演示：
【遊俠網】《沉沒之城》遊戲技術Demo
需要注意的是，官方公佈的這段視頻並非最終實機，而是引擎渲染的畫面，所以未來展示的效果可能會有變化。視頻主要展示製作組如何創造這座被洪水侵襲的城市，通過鳥瞰視角我們能看到城市的全景，一座典型的上世紀工業城市樣貌，而主角將在這裏穿過大街小巷探訪離奇的事件。
新英格蘭小鎮全景
《沉沒之城》遊戲的故事發生在1920年，身為私家偵探的主角受命前往一處馬塞諸塞州新英格蘭小鎮，這裏因為超自然力量的原因出現洪水，而且還有各種離奇的事件發生。開放世界的設定讓玩家有機會探索這座「沉沒之城」的各個角落，如同克蘇魯小說的經典設定一樣，扮演調查員調查各種離奇事件。
城市夜晚街景
《沉沒之城》將預計將在2018年發售，登陸 PC/PS4/Xbox One 平台，敬請期待。
高清視頻畫面：
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