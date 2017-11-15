DC超級英雄電影《正義聯盟》的媒體口碑在今日正式開啟，雖然由於評分媒體還不夠多，爛番茄口碑延遲，但IGN已經給本片打出了自己的評價：7.0分。

他們表示，《正義聯盟》很大程度上依然保持了扎克·斯奈德（《蝙蝠俠大戰超人》、《超人：鋼鐵之軀》導演）在早期預告中所建立的黑暗風格，但最終成品擁有了更多喬斯·韋登（《復讎者聯盟》導演）的幽默元素。換句話說，電影在整體風格上是扎導的電影，而觀影感受更像喬斯·韋登的電影。

評分：7.0 好

《正義聯盟》中的英雄角色是這部電影最出彩的地方

總評：

《正義聯盟》承載了華納和DC的電影宇宙大目標，為此他們首先在本片中剔除了《蝙蝠俠大戰超人》陰暗的角色性格，然後讓超級英雄儘可能多地馳騁在大銀幕上，滿足觀眾們的需要。《正義聯盟》成功完成了這兩個目標，儘管演繹過程並不順利，有一些雜亂和缺陷，但得益於可愛的人物角色們，本片仍然有很強的娛樂性，值回票價。

電影劇照：