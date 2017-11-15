還記得之前曾cos艾格文的烏克蘭妹子Anna嗎，在上次帶來了精彩作品后，這次她又帶來了新的cos---奧蕾莉亞·風行者。此前小編也為大家帶來過國外夫婦cos《魔獸世界》圖拉揚和奧蕾莉亞。大家來看看誰cos的奧蕾莉亞更像呢，一起來看看！