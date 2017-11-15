這屆觀眾素質真低虛淵玄《哥斯拉》上映前夕慘遭差評北京新浪網 (2017-11-15 18:05)
劇場版《哥斯拉：怪獸惑星》將於本周末11月17日正式在日本國內上映，這部由靜野孔文和瀨下寬之共同執導，虛淵玄負責故事原案、劇本和系列構成，小崎祐介負責角色設計原案，製作陣容非常強大。
聲優方面更是集合了宮野真守、花澤香菜、櫻井孝宏、杉田智和、梶裕貴、諏訪部順一等眾多知名聲優。而且這部電影還是首部《哥斯拉》的動畫電影，無論是哪個方面來說該影片都是一部非常值得期待，甚至有望創造票房佳績的電影。
然而近日有日本網友發現在日本雅虎的電影評價網站上，《哥斯拉：怪獸惑星》作為一部還未上映的電影已有88個評分，而且其中有86.4%的評分打了一星，這是非常明顯的刷低分現象。看來這部電影在強大製作陣容的背後也有不少黑子虎視眈眈。
不過我就想問問有沒有團滅、掉頭什麼的，而且如果把哥斯拉娘化，黑子會不會比較少呢？
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