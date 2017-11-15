規劃到日本山陰地區自助旅行時，要妥善利用《山陰&岡山地區鐵路周遊券》使用時間為四日的特點，因此行程安排最好以【岡山】作為起點和終點，再搭配其他周遊券或單程車票，才能達到省下交通預算的終極目標。

▲【倉敷】美觀地區的日本傳統風貌讓遊客流連忘返

根據這張鐵路周遊券的使用路線圖，東北起始於兵庫縣【濱坂】站，北到鳥取縣【境港】站，西到島根縣【益田】站和山口縣【萩】站，南到岡山縣【倉敷】站、【岡山】站和兵庫縣【上郡】站，可搭乘的範圍相當廣。搭乘區域涵蓋岡山機場、米子機場，且鄰近九州的福岡機場，但受限於票券的購買與領取地點，最適合岡山機場、米子機場和關西機場進出的旅人規劃行程。

▲鳥取沙丘是日本少數能騎駱駝遊覽的景點

不過，四天時間不可能把這些地方都玩遍。在日本逗留期間，這張超值周遊券每人限制只能買一張，特別適合第一次到岡山縣、鳥取縣、鳥根縣旅行的人。規劃行程時可以先選定主題，例如鬼太郎、柯南動漫路線，或者【松江】、【出雲】神話國度巡禮，甚至是鳥取沙丘、石見銀山世界遺產探索…等。先將使用範圍內的知名景點一一列出，逐步規劃出最適合自己的旅程。

▲山陰地區有許多當地特色的彩繪列車

四日建議行程為~

（1）第一天：從【岡山】出發，搭乘JR特急2小時車程抵達【鳥取】，享用完美味的漁夫鄉土料理後，搭公車去鳥取沙丘散步。再搭JR特急到【倉吉】轉搭三朝線巴士前往三朝溫泉遊覽，住宿溫泉鄉。



（2）第二天：回到【倉吉】經【米子】搭乘鬼太郎列車到【境港】漫遊「水木茂之路」、參觀「水木茂紀念館」，體驗被妖怪包圍的童趣城市。回程搭乘JR到【米子】住宿一晚。

▲品嘗各地限定的鐵道便當也是火車旅行的樂趣

（3）第三天：從【米子】搭JR到【安來】後轉搭免費接駁巴士到「足立美術館」觀賞日本第一庭園和畫壇巨匠的傑作。隨後再搭JR特急前往【松江】，騎單車遊覽松江歷史風景區、從松江城鳥瞰古都風光、在宍道湖欣賞絕美落日，住宿【松江】。



（4）第四天：從【松江】前往【出雲市】轉乘一畑電車去「出雲大社」參拜結緣之神、品嘗老舖蕎麥麵。隨後從【出雲市】搭JR特急南下到【倉敷】，結束使用《山陰&岡山地區鐵路周遊券》的四日旅程。

▲在足立美術館感受「庭園就是一幅畫」

在上篇文章裡曾特別強調，這張周遊券可以自行上網預約訂票不用透過旅行代理店，訂價5000日圓的《山陰&岡山地區鐵路周遊券》透過網上預訂只要4500日圓，且到當地取票時才需以現金或信用卡付款，對預算不多的旅人是極佳的優勢，千萬別忘了多加利用。