說到豪車大家可能第一反應就是寶馬、賓士、奧迪、保時捷，最多最多也就想到蘭博基尼、法拉利什麼的，然而它們在今天的榜單里，卻僅僅是小巫見大巫。

第1名：西爾貝 最低售價：5000萬

西貝爾公司是於1999年由美國汽車愛好者Jerod Shelby創立的，算是一個新興的豪車品牌，是一家很年輕但起點卻非常高的超跑公司，總部設在華盛頓。憑藉優異的成績，西貝爾有一動力系統使其超越布加迪威航，成為全球最快的量產車型。西爾貝車標logo和美國國旗一樣，藍白相間，並且有著紅白條紋。

第2名：科尼塞克 最低售價：2600萬

科尼塞克是一家來自瑞典的超跑製造商，1994年由Christian von Koenigsegg創立，致力於生產出世界級的跑車。科尼塞克作為略帶瑞典皇家色彩的跑車，其標誌與瑞典皇家空軍相同，主圖案是一個幽靈的造型，因此也有很多車友稱它為「幽靈」跑車。

第3名：布加迪 最低售價：2400萬

提起奢侈品，大家肯定會想到法國，而作為奢侈品高產地，法國也是孕育了汽車界的奢侈品牌--——布加迪(Bugatti)。布加迪是義大利最具特色的超跑車廠之一，一直以最好最快著稱。布加迪於1909年由義大利人埃托爾·布加迪（Ettore Bugatti）在法國創建，專門生產運動跑車和高級豪華轎車，目前它是大眾集團旗下的一個品牌。

第4名：帕加尼 最低售價：1200萬

帕加尼是一家世界知名的超級跑車製造商，公司創始人為奧拉西歐·帕加尼。與大名鼎鼎的法拉利一樣，誕生於素有超跑之鄉美譽的義大利小鎮摩德納。

帕加尼所生產的超級跑車以極致的性能、大量採用純手工打造的精湛工藝、昂貴的售價以及訂單生產的稀有產量聞名於世。旗下代表車系有:1999年正式發佈的帕加尼Zonda、2011年推出的第二個全新車系帕加尼Huayra。

第5名：邁巴赫 最低售價：538萬

邁巴赫可以說是汽車歷史上一個充滿著傳奇色彩的品牌，父子同心，其利斷金，憑藉巧奪天工的設計以及無與倫比的製造技術，邁巴赫曾經在1921-1940年間代表著德國汽車工業的最高水平，後來因為一場戰爭使其受到一定的打擊，而如今德國人憑藉自身的努力也讓這個古老的品牌回復了日子的光輝，重新詮釋了其品牌傳奇性，成為象徵這完美和奢華的豪華轎車品牌。

第6名：世爵 最低售價：500萬

世爵這個品牌估計是鮮少人知的，但它卻是一家歷史超過百年的老廠，多年來一直保持著品牌的獨特風格，作為祭品豪華運動汽車製造商，世爵製造的貴族運動汽車完全依據客戶的需求來量身定製，而且他們家生產的跑車全部為手工打造，多項指標都是採用F1標準。世爵最開始是以造飛機出身的，而現在在造車行業也是杠杠的，其車標上的螺旋槳也就是這個意思。

第7名：勞斯萊斯 最低售價：419萬

勞斯萊斯算是比較老牌的豪車品牌，是世界頂級的超豪華轎車廠商，1906年於英國成立，公司創始人是Frederick Henry Royce（亨利·萊斯）和Charles Stewart Rolls（查理·勞斯）。勞斯萊斯出產的轎車，可以說是汽車王國雍容高貴的標誌，無論其款式如何老舊復古，造價多麼高昂，至今依舊屹立不倒有著其不可替代的魅力。2003年勞斯萊斯汽車公司被寶馬接手，成為寶馬旗下的超豪華品牌。

第8名：法拉利 最低售價：308萬

法拉利大家應該也不陌生，雖然見得少，但是還是有機會在馬路上一度其風采的。法拉利是一家義大利的汽車生產商，1929年由恩佐·法拉利創辦，主要製造一級方程式賽車、賽車以及高性能跑車。法拉利可以說是最出名的賽車和運動跑車生產廠家。法拉利被譽為「紅魔」，汽車標誌是一匹高高躍起的黑馬，氣勢磅礴。