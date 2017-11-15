NBA2K Online 秋季全國聯賽南方大區賽決賽火爆開打北京新浪網 (2017-11-15 18:08)
南征北戰，「十」終有你！2017年NBA2K Online全國聯賽秋季賽賽程已經進行到南北區域賽的決賽階段。2017年NBA2K Online全國聯賽秋季賽南方大區賽決賽將在11月19日西南交通大學犀浦校區火爆開打！歡迎MVP們前來觀戰！
千份NBA2K online 定製火鍋禮盒為玩家們奉上，成都為你打CALL。
晚上不適合打籃球，因為……總會順便吃個火鍋。
賢者時間VS麥迪時刻的差別是，看完麥迪的35秒能吃到兩片毛肚一片藕。
打籃球后不適宜大量飲用碳酸飲料，但隊友請客就再來一瓶。
面對強敵要保護好你的膝蓋，說不定什麼時候對面大神就收下了
比賽時間：11月18日：網吧淘汰賽
11月19日：南方大區決賽
比賽模式及晉級模式：
1V1王朝：前四名晉級全國總決賽
3V3街頭：前四名晉級全國總決賽
5V5王朝：冠軍晉級全國總決賽
比賽獎勵：
《NBA2K Online》是由美國NBA官方授權，以Take-Two知名品牌《NBA2K》系列籃球遊戲為產品原型，基於互聯網環境共同打造的一款新的體育類網路遊戲。《NBA2K Online》繼承了《NBA2K》單機系列的優良血統，始終堅持帶給玩家最真實的籃球體驗！《NBA2K Online》自公測以來深受籃球愛好者的喜愛和推崇，或許這就是你所尋覓已久的籃球遊戲！
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