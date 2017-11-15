南征北戰，「十」終有你！2017年NBA2K Online全國聯賽秋季賽賽程已經進行到南北區域賽的決賽階段。2017年NBA2K Online全國聯賽秋季賽南方大區賽決賽將在11月19日西南交通大學犀浦校區火爆開打！歡迎MVP們前來觀戰！

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晚上不適合打籃球，因為……總會順便吃個火鍋。

賢者時間VS麥迪時刻的差別是，看完麥迪的35秒能吃到兩片毛肚一片藕。

打籃球后不適宜大量飲用碳酸飲料，但隊友請客就再來一瓶。

面對強敵要保護好你的膝蓋，說不定什麼時候對面大神就收下了

比賽時間：11月18日：網吧淘汰賽

11月19日：南方大區決賽

比賽模式及晉級模式：

1V1王朝：前四名晉級全國總決賽

3V3街頭：前四名晉級全國總決賽

5V5王朝：冠軍晉級全國總決賽

比賽獎勵：

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