一些值得銘記的歷史

新浪科技 於澤

在ThinkPad的歷史進程中，曾經誕生過許多經典產品，這其中包括了開啟ThinkPad時代的ThinkPad 700C，人類第一台進入太空的筆記本電腦ThinkPad 750C，被紐約現代藝術博物館收藏的「蝴蝶機」701C，內置DVD驅動器的770以及銷量冠軍ThinkPad 600等多款人們熟知的筆記本電腦。這些產品不僅在當年成績斐然，在現在看來也具有非凡的意義。

自1992年推出第一款產品以來，ThinkPad系列筆記本至今已經走過了25個年頭。該系列產品在筆記本電腦的歷史中佔有著極其重要的地位，更是商務筆記本的代名詞。

然而隨著聯想消費業務的不斷升級和品牌產品的進化，一些設計被無可避免地拋棄了。

當然，也有人在懷念這些經典元素。早在2015年6月，時任聯想設計副總裁David W。 Hill公佈了Time Machine『時光機項目』，計劃復刻經典的ThinkPad，並在留言中篩選出值得被復活的元素。

2017年10月5日，聯想在日本大和實驗室正式發佈了ThinkPad 25周年紀念機型，也就是我們常說的復刻版，25周年紀念機型以T470為基礎。

回顧過去ThinkPad復刻版機型，全部是X系列為基礎，比如10周年的X30，15周年的X61s，20周年的第一代X1 Carbon。這也是第一台T系列為原型的紀念機型。另外，ThinkPad 25紀念機型也是歷年來唯一一個不以當年旗艦ThinkPad筆電為基礎進行設計的紀念款機型。

新浪數碼在ThinkPad 25紀念機型中國區發佈之際獨家拿到了此款機器的工程機，下面就來品鑒一番。

復刻從標識開始

ThinkPad 25紀念機型復刻了大量的經典元素，包括了經典的7行ThinkPad鍵盤、三組可替換的小紅點、藍色回車鍵，大號的Delete，還有左上角圓形的靜音、音量和麥克風，右下方顏色豐富的ThinkPad LOGO也取代了被聯想收購后多年的銀色設計，以及象徵身份的Anniversary Edition 25『25周年限量款』字樣。

ThinkPad 25紀念機型在黑色的碳纖維中加入了白色粉末效果，表面也加入了些柔軟塗層並延伸到機器內部。這樣的處理工藝很好地解決了材料容易沾指紋和其他污漬的缺點。

標識是一個品牌的靈魂，蘋果MacBook發光的logo一代又一代相傳，而ThinkPad品牌擁有源遠流長的品牌歷史，在這歷史的長卷中2004年是一個重要的轉折點。同年聯想收購了IBM的PC業務，ThinkPad很自然的成為了聯想的資產。

ThinkPad 25紀念機型對經典的復刻也標識開始，ThinkPad logo既沒有復歸傳統的彩虹色，也沒有沿用現在的銀色加紅點，而是把經典和現代這兩種風格融合在了一起，Think為金屬銀色，Pad為彩色。分別位於A面右上角和C面的右手掌托部分。從第一眼看到標識，你就會感覺到那種親切感。

值得一提的是，機身A面一角鑲有彩色的ThinkPad Logo，其中字母「i」上方的紅色小點實際上是一個LED燈，掌托上的彩色Logo則沒有LED燈。

ThinkPad 25周年版和T470一樣重，達1.6千克，便攜的話算不上，但機身厚度控制還算可以。

ThinkPad 25紀念機型屏幕解析度為1920 x 1080，IPS面板霧面屏，可視角度為178度。1080P屏幕對於如今筆記本來說似乎顯得偏低了一些，但顯示效果在商務本中屬於不錯的水準。和ThinkPad 的很多高端筆記本一樣，這塊屏幕的表面也採用了磨砂材質。總之，屏幕也是熟悉的ThinkPad味道。

有趣的是聯想為這台非變形本配上了觸摸屏，不過有著觸摸板以及小紅點的傳統形態筆記本似乎很難找到使用觸摸屏的機會。值得一提的是，在屏幕上方除了普通的前置攝像頭，還有一組紅外景深攝像頭，可以實現Windows Hello 人臉解鎖功能。

經典的7行鍵盤和藍色回車按鍵

不得不說，ThinkPad傳統的7行鍵盤是一個無法超越的經典，良好的手感對於使用過的人來說都是一個難忘的體驗，很多用戶也把經典鍵盤作為選購ThinkPad筆記本電腦的因素之一。

筆記本鍵盤這幾年也經歷了翻天覆地的變化，也誕生了很多新的設計，比如超短鍵程的蘋果蝴蝶鍵盤，甚至一些遊戲本已經開始搭配機械鍵盤。

不過在如今的ThinkPad上，經典的7行鍵盤已經被6行布局的島式鍵盤所取代，當然新鍵盤依舊保留了傳統的TrackPoint、防潑濺+導水孔等傳統設計。儘管島式鍵盤帶來了更輕薄的機身和舒適的鍵盤背光，但多少也包含了迎合市場潮流的考慮。但更多時候經典的7行鍵盤被用戶所回味。

ThinkPad 25周年版最大的復刻就是鍵盤了，過去幾年常見的鍵盤風格在這裏重現，最後一代使用7行鍵盤還是在ThinkPad X220上，7行鍵盤可以帶來更多的快捷鍵來提供效率。鍵盤上方一排輔助的功能鍵以藍色的標誌列印來突出顯示，而回車鍵則設計成一個藍色的實體鍵來表強調。

早已習慣ThinkPad的巧克力鍵盤，在復刻版上著實花了點時間去適應。最初鍵盤上手似乎覺得有些擁擠，經過幾分鐘的使用之後，又找回了傳統鍵盤那種舒適、寬厚的手感。弧度的鍵帽、1.8 毫米的長鍵程、使用起來特別舒服，更大的鍵帽對於敲擊的準確性提升更大。此外25 周年紀念版的鍵帽採用了ThinkPad X1 Carbon 2017 的材質，更加不容易打油。

總結一下，紀念版的鍵盤就是「現在ThinkPad鍵盤1.8mm鍵程架構與技術+7排式經典鍵帽布局」的集合體，有種古典和現代結合的感覺，7行鍵盤帶來的視覺衝擊彷彿回到了X220之前的時代，經過現代工藝加工的鍵帽所帶來的敲擊感，又讓你感覺這是一台屬於現在的電腦。

初步上手，沒留意鍵盤背光設計，以至於還在納悶ThinkLight鍵盤燈到底藏在哪裡。鍵盤背光快捷功能鍵位於PgUP上，緊密按鍵間的背光效果令人滿意，同時帶有3級背光。這塊鍵盤還採用了防潑濺設計，D面底部有兩個排水孔，如果不小心把水潑到鍵盤上，水可以從排水孔中直接流出，不會從鍵盤流入機身內部造成電腦元件損壞。

愛觸控板卻也懷念的「小紅點」

ThinkPad小紅點是IBM的Almaden Research實驗室設計的產物，而小紅點這個設計應用在筆記本上，最早出現在1992年10月5日面市的ThinkPad 700C上黑色的外觀設計和小紅點也成了ThinkPad的特徵。

在ThinkPad系列產品早期，由於觸控板技術還不成熟，因此便有了經典的小紅帽+三鍵組合。對於不習慣這種組合的人來說可能很難理解，但實際上熟悉了之後的使用效率甚至要高於觸控板，雙手不離開鍵盤就可以完成滑鼠的各種操作，甚至聽說有高手可以使用這種組合來玩CS，這也多少證明了其出色的使用體驗。然而這三個按鍵也在進行著不斷變化，但用戶對改進后的一體式的按鍵並不滿意，如今恢復的獨立三鍵手感也少了些ThinkPad的味道。

從上面這張充滿年代感的照片中可以看出，那個時候的筆記本是沒有觸控板的，小紅點需要配合鍵盤下方的左右鍵一起才能正常使用。

不過最近10年，筆記本觸控版的發展速度是驚人的，隨著多點手勢操作的觸控板出現，人們在使用觸控板的時候能夠做的操作越來越多，雙指、三指甚至五指的手勢操作都被應用了起來，而小紅點的發展似乎已經突破不了瓶頸了。

現今觸摸板可以交互的維度已經不僅僅是原先的操控游標了，雙指的移動、放大，三指的頁面切換和五指開合的操作，都遠比單一維度小紅點功能豐富。

更多的組合方式意味著更多的快捷操作，更不用說觸控板的力度感應了，觸控板已經被廠商玩出了花，小紅點搖桿和點擊的操作已經滿足不了人們的需求了。

為了節省使用空間現在筆記本電腦的觸控板多採用一體式的設計，可是小紅點要想流暢使用就必須要在鍵盤下方加入三個原來的獨立按鍵，這樣就筆記本電腦的體積就不好把控了。

不過ThinkPad忠實用戶來說，ThinkPad 25紀念機型這款復古的纖維小紅點不僅是抹不去的情懷，也同樣非常好用。比起現有的塑料版更貼合手指，使用起來也容易得很多。

如果你不喜歡使用小紅點以及下方的按鍵，ThinkPad 25紀念機型的觸摸板表現也非常不錯，這塊磨砂材質的觸摸板通過了 Windows Precision 認證，無論是觸摸點按還是多指手勢表現都能迅速上手。

另外包裝中，還涵蓋了三種款式的TrackPoint小紅帽，用戶可以按自己的記憶或是喜好進行選擇。

硬體：一款商務本的基本素質

當你聽到一款紀念版ThinkPad時可能會期待一些比如DVI、VGA甚至是光碟機等傳統介面的回歸，但聯想已經決定堅持使用現代化介面。

ThinkPad 25紀念機型右側有兩個USB-A 3.0介面，一個HDMI 1.4，一個3.5mm 耳機口已經一個RJ45乙太網卡。

左側則有另外個USB-A 3.0，一個雷電3以及聯想專門的充電介面。介面之間有足夠空間，不用擔心外接多個USB設備時出現擁擠現象。

此外在ThinkPad 25 周年紀念版的機身底部，還保留了擴展塢介面，可以購買拓展塢擴展出更多的介面。

作為一款以商務辦公為主的筆記本，ThinkPad 25紀念機型採用了Intel Core i7-7500U / 16GB DDR4 2400MHz ，三星512GB NVME SSD）， NVIDIA Geforce 940MX 獨顯（2GB 顯存）。

由於是特殊版本，ThinkPad25周年紀念版只有一種配置的版本。

客觀的說， ThinkPad 25紀念機型配置算不上頂級，雖然由於研發周期和上市時間的原因，沒有用上Intel的第八代 Coffee Lake CPU，但七代酷睿 i7 + 940MX 的組合對於一款商務筆記本來說也已經綽綽有餘了。

性能不是這款產品的重點，但對於商務本來說，給硬碟跑個分還是有必要的，經過AS SSDBechmark測試，讀取速度為每秒1182.50MB，寫入速度為每秒317.93MB，不比頂級旗艦產品，卻也符合這款產品的定位。

如今絕大多數筆記本都已經採用內置電池的設計，不過當看到ThinkPad 25紀念機型採用了雙電池設計時還是感覺非常親切，ThinkPad 25紀念機型包括一塊24WHr的內置不可拆卸電池和一塊24WHr的可拆卸電池，其中可拆卸電池支持熱插拔，並且可以支持換成更大的72WHr容量，當然代價是你要忍受背面突出的一塊，不過這也算是ThinkPad一大特色。

續航方面，我將電池調整到均衡模式，音量調節到50%，正常瀏覽網頁，開啟聊天工具，在滿電的狀態下，1個小時耗電18%，由此推算在輕度辦公使用的情況下，續航5個半小時左右。

總結：復刻經典卻與時俱進

經典復刻是一個發揮品牌和IP價值的好手段，不論軟體硬體，那些有著回憶的用戶不少為之痴迷。

聯想試圖通過這款周年紀念版來宣揚ThinkPad 25年來的傳奇，從這點來說，是成功的。這款筆記本可能沒有老用戶懷念的所有經典東西，但經典的三色 logo、情懷滿滿的 Anniversary Edition 25 字樣，7行鍵盤的回歸，這樣的復刻已經足夠讓人滿意。

回到產品本身，ThinkPad 25紀念機型是一款古典與現代結合的商務本，與原型機T470相比，它使用起來更接近記憶中那些更加傳統的經典款ThinkPad。

總之，ThinkPad 25紀念機型是復刻版機型卻也與時俱進。