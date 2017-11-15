記者葉志成／桃園報導

桃園市政府青年事務局與楊梅區公所為鼓勵青年參與在地公共事務，11月15日上午於楊梅區富岡火車站舉辦「楊梅青旅行秘境-講分汝知」計畫成果發表記者會。青年事務局副局長涂淳惠表示，競賽配合2018年「富岡鐵道藝術園區」設置前導，鼓勵青年用踩線方式，以富岡為旅行基地向外延伸之人文、景點、歷史，開發客家社區特色，配合桃園市青年事務局、楊梅區公所、青年、社區及文化工作者設計規劃「青旅行行程」，以利吸引外地遊客赴楊梅探索人文風情，活化地區發展。

參賽選手是對在地公共事務發展有興趣之青年與「楊梅青旅行秘境-講分汝知」計畫參與之青年，2017年10月15-17日於中國科技大學新竹校區先進行旅遊專業人才培育24小時在地深耕課程，10月30日於郭元益糕餅博物館辦理「2017富岡盃青旅行遊程設計創意競賽」，11月10日（五）於勞動部勞動力發展署桃竹苗分署幼獅職業訓練場舉辦「青年公共論壇」，11月15日（三）於富岡火車站舉辦成果發表記者會，藉由一系列計畫培育在地青年。金質獎得主為中國科技大學學生鍾銥杉、陳怡靜、曹奕翔。

日本神戶叶佐枝子(右四)，與嘉賓及中國科技大學金質獎得主學生鍾銥杉、陳怡靜、曹奕翔合影。

中國科技大學表示，日本推動鄉村自行車旅遊體驗行程之運動觀光產業相當成熟，不但藉由自行車環保之交通工具，體驗鄉村當地自然生態外，也享受旅遊延伸知識之樂趣。2014年來自日本神戶叶佐枝子，因感念臺灣援助福島核災，帶著百張災區孩童的感謝卡來臺，並以單車環臺把信送到各角落。騎乘自行車除了體驗臺灣各地鄉村深度之美外，也進一步體驗桃園市楊梅區富岡在地之美並推銷楊梅，增進國際之間交流。

楊梅區林沛源秘書表示，藉由青年學以致用、發揮專長，並在行有餘力時回饋於社會，形成一種良善循環，以大手牽小手開心啟動花開「富」貴「岡」柔並濟青旅行之旅，讓年輕族群透過此活動認識純樸質實的楊梅富岡客家風情，並積極激發青年之遊程設計專業知識與創意學習，為明年度富岡鐵道藝術園區開啟序曲。