南投縣購置196輛警用機車 維護治安增添新利器台灣好新聞報 (2017-11-15 15:45)
記者扶小萍／南投報導
「工欲善其事必先利其器」，南投縣警察15日再度獲縣府追贈196輛巡邏機車，投入維護治安防杜毒品等勤務，縣長林明溱特別在體育場廣場贈送鑰匙，與多位議員共同宣告啟動警界利器，議員個個鼓勵員警提升工作效能，讓治安零死角。
一排排整理得放閃的150CC機車停放在體育場廣場上，接受林明溱、議員游宏達、蕭志全、曾振炎、廖文賢等人的校閱，警察局長邱寬愉與多位主管也都陪同，感謝林明溱縣長的關懷基層。
林明溱指出，南投縣幅員遼闊，警察人員勤務辛勞有目共睹，一次偶然機會他到派出所視察，見員警所騎警用巡邏機車十分老舊，詳問之下發現該車已使用長達10多年，如何能追得上歹徒，經詢警察邱局長發現全縣仍缺至少250部機車需要汰舊換新，為此特矚縣府追加1千萬元購置196輛機車作為巡邏用。讓基層員警有安全便捷的交通工具。林明溱並希望大家用心致力於防杜毒品槍枝橫行，維護全民治安。
議員群也紛紛致意，認為新投入的機車不僅提升警界工作效能，讓治安零死角，議員會持續力挺警察同仁的福利，共同為維護縣民安全的生活環境而努力。立委馬文君的主任黃世榮也強調，警車逐年汰舊換新，對於警界打擊犯罪的機動性更具鼓舞的力量。
縣警局表示，縣警局原本編列預算於7月間購置71部機車作為各派出所使用，林縣長再追加1千萬元購置第二波196部，將分給各所使用。而廠商為感謝警察同仁的辛勞，隨車致贈二頂安全帽及大鎖、記憶卡、工具包、車輛救援線等，讓警察同仁出勤更便利周全。
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