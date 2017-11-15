記者謝敏政／嘉義報導

為讓社會大眾瞭解產銷履歷米，從農場到餐桌的食品安全重要性，並藉由消費端的拉力支持生產者，共創產銷履歷新飲食生活，推薦給民眾南台灣優質好米，同時鼓勵農民、農會及食米加工業者為稻米產業努力打拼，農糧署南區分署特於11月15日在嘉義縣太保市農會舉辦2017「南區履歷好米」暨良質米推廣活動，活動將介紹縣內有機米、產銷履歷米、入圍「2017臺灣稻米達人冠軍賽」農會及其品牌米產品，此次活動另有水稻草編工藝DIY教學、表揚參加2017臺灣稻米達人冠軍賽入圍農會與農友，並展示各式米產品、稻草編織工藝飾品及米食料理等。

農糧署南區分署長姚志旺表示，產銷履歷米可溯源，消費者選購更安心，南台灣四季氣候溫和，地勢平坦遼闊，水源充足，適合水稻生長，每年種植面積約7萬公頃，占全台面積26％。為提升稻米品質，分署每年輔導稻米契作集團產區、農民團體推動產銷履歷，並協助創立品牌行銷，且歷年來鼓勵農會辦理米質競賽，於全國賽中屢獲佳績，本年度台南市後壁區及屏東縣恆春鎮農會更入圍臺灣稻米達人冠軍賽好米組及有機米組，在品質上始終秉持精益求精的精神。

除了品質上的要求，食安方面亦是社會大眾關注的地方，南區分署積極輔導太保市農會、恆春鎮農會、新港鄉農會、新聯豐碾米工廠、芳榮米廠、弘昌米廠、豐裕米廠、善化雜糧生產合作社、美濃區農會及新豐米廠等農民團體及食米加工業者，包裝米取得有機或產銷履歷驗證，希望能提供消費者更透明安心的選擇。

南區分署表示，有機及產銷履歷驗證係由第三方公正驗證機構審核認定，每位申報驗證的農戶，需經過稻田土壤、水質採樣檢驗到文件審查、現場查核、產品農藥抽檢、最終審核等過程，方能取得驗證，且後續尚有不定期稽核，如此層層把關，就是要讓消費者安心享用國產白米。

姚分署長提及南台灣好米藏寶圖，本次將南台灣通過有機、產銷履歷驗證及比賽得名的冠軍米集合展售，並製成南台灣好米藏寶圖，就是要讓民眾知道南台灣處處皆好米，希望愛吃米飯的消費者，趕快依圖尋寶、買好米。

太保市有很多優質的農產品，例如甜姐兒（美濃瓜）、小蕃茄等等，特別是近年來在太保市各界努力之下，種植有機稻米成果豐碩，又得到各界人士的好評；張明達議長利用定期會開會空檔，特別到太保市農會參加「南臺灣履歷好米暨良質米推廣記者會」活動，再次肯定太保市農會在優質好米推廣的支持及鼓勵；張議長也一一和太保市農會理監事、員工及各界貴賓寒暄，慰勉大家的努力和辛勞，特別是對稻草編織達人李龍，把稻草編織成文創產業，甚至外銷日本的才能讚許有加。張議長也更加希望這種良質和履歷好米能應用在本縣其他鄉鎮市的農產品上，將18?鎮市的特色農產品都能推廣出去。

太保市農會總幹事黃麗貞表示，太保市農會理監事全力支持籌辦2017「南區履歷好米」暨良質米推廣活動，獲得農糧署南區分署長姚志旺和鄉親肯定好評，感謝嘉義縣議長張明達到場關心鼓勵，太保市農會將更努力經營農業特色，讓「南區履歷好米」暨良質米推廣活動和太保市花海節相互輝映，迎接2018台灣燈會在嘉義。