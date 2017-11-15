桃市環保局管理役男獲肯定 三度獲選替代役績優單位台灣好新聞報 (2017-11-15 15:49)
記者葉志成／桃園報導
桃園市環保局善用替代役男的人力，在勤務分配與輔導管理上表現出眾，獲內政部評選為106年下半年的「替代役績優單位」，15日由環保局副局長李孝軍代表，於台北市中油大樓接受內政部常務次長邱昌嶽頒獎表揚。這是環保局近年來第三度獲得相關獎項，可見青年弟兄與局內同仁合作無間。
此次的替代役績優單位評選，從全國將近5,500個需用機關及服勤單位中，僅僅挑選出15個單位，得獎相當不易；而桃園市環保局則是唯一獲得殊榮的地方機關，這也是環保局繼101及104年後，第三度獲得相關獎項。
環保局長沈志修表示，青年替代役是公務單位的生力軍，此次再度獲獎，猶如錦上添花，是對輔導及管理替代役的同仁之高度肯定。環保局對役男的勤務分配與管理，向來十分重視；除了要求紀律之外，也很關心弟兄們的生活作息，特地安排了一棟獨立的宿舍。在103年10月正式入住後，役男們每週兩次輪值掃除及定期的內務檢查，營造出一個良好的起居空間；確保休息的品質，弟兄們才能每天精神抖擻地返回各自崗位。
環保局替代役管理幹部高瑞甫表示，能在桃園市環保局服役，親身參與各種公益活動，既是緣份，更是榮耀，未來他將帶領弟兄們繼續完成各項勤務。高瑞甫說，「環保與公益的結合，是桃園環保局的優良傳統，我們會將這個理念永續傳承下去」。
環保局長沈志修表示，青年役男除了使命必達外，對於公益活動更是熱心，舉凡為獨居長者送暖、淨灘與捐血活動等善舉，都是對社會的具體回饋，已贏得相當好評。此次獲獎，是對環保局同仁與年輕弟兄們的再次肯定，期許役男們謹記服務的初衷，持續發揚正面的價值。
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