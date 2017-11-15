拒吸二手菸 嘉市國高中小學周邊人行道全面禁菸台灣好新聞報 (2017-11-15 15:50)
記者張朝福／嘉義報導
為維護學校師生及家長健康，免於二手菸危害，嘉義市政府11月15日新增公告13所學校周邊人行道為全面禁菸場所，即日起嘉義市41所高中職(含)以下學校周邊人行道全面禁菸，違者依法裁處2,000元至1萬元的罰鍰。
衛生局表示，菸害防制法雖已規範高中職以下學校為全面禁菸場所，但卻未將校門口、人行道等戶外區域納入禁菸場所規範，因此，如果有人在學校周邊人行道吸菸，很容易飄進校園內，危害師生健康，而上、下學時段如有人於等候區吸菸，師生、家長及民眾也會遭受二手菸害。因此，衛生局與各校合作，依每個學校的環境狀況，將學校門口、人行道、家長接送區等區域，納入公告禁菸場所，以維護師生健康。
衛生局也表示嘉義市101年率全國之先公告19所學校周邊人行道禁菸，105年續公告10所小學周邊人行道，本次新增公告13所學校外周邊人行道禁菸，包括輔仁中學、北園國中、興華中學、嘉義國中、嘉華中學、南興國中、仁義中學、立仁高中、東吳高職、華南高商、宏仁女中、嘉義女中、嘉義高工，另玉山國中及北興國中於101年已公告，本次增加禁菸範圍，即日起嘉義市全市高中職(含)以下學校周邊人行道全面禁菸。
嘉義高工謝坤達學務主任表示，校園是青少年重要的學習場所，愛我們的孩子就應該以行動支持「無菸校園」，今天透過學生主動捍衛校園周邊人行道禁菸，也希望社會大眾一起支持全面無菸環境，給孩子們健康成長環境。
衛生局提醒民眾，嘉義市41所國高中小學校周邊人行道已全面設立禁菸公告牌，請遵守校園周邊公告的範圍全面禁菸，違者將依菸害防制法第31條第1項規定處新臺幣2,000元以上1萬元以下罰鍰，衛生局將加強菸害防制宣導及稽查，以有效降低師生暴露在二手菸環境下的危害。
※衛福部提醒您 吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病！※
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- MIO Alpha 心率監測運動手錶 (黑色)
- Nike 籃球鞋 Kobe A.D. EP 男鞋
- 【沁甜美姬】內衣 無鋼圈內衣褲 無痕型 3D立體 深V爆乳(vem
- ALLEGREZZA-真皮男鞋-品味出眾-素雅綁帶尖頭皮鞋 咖啡紅色
- OLIVIA 《 諾爾曼 黃 》 加大雙人兩用被套床包四件組
- MindShift 曼德士 運動休閒機能包 Sprint 16L 灰色 MS300(
- 【光彩珠寶】婚戒鉑金結婚戒指男戒 邱比特之心
- ic!berlin太陽眼鏡 薄鋼飛官款/黑金-漸層棕#MEIKE B. BRONZ
- 【NIXON】NIXON手錶 原廠總代理 THE CORPORAL 咖啡色 潮流
- Clarks Evie Buzz 鏤空休閒鞋-銀
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》