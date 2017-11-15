記者張朝福／嘉義報導

為維護學校師生及家長健康，免於二手菸危害，嘉義市政府11月15日新增公告13所學校周邊人行道為全面禁菸場所，即日起嘉義市41所高中職(含)以下學校周邊人行道全面禁菸，違者依法裁處2,000元至1萬元的罰鍰。

衛生局表示，菸害防制法雖已規範高中職以下學校為全面禁菸場所，但卻未將校門口、人行道等戶外區域納入禁菸場所規範，因此，如果有人在學校周邊人行道吸菸，很容易飄進校園內，危害師生健康，而上、下學時段如有人於等候區吸菸，師生、家長及民眾也會遭受二手菸害。因此，衛生局與各校合作，依每個學校的環境狀況，將學校門口、人行道、家長接送區等區域，納入公告禁菸場所，以維護師生健康。

衛生局也表示嘉義市101年率全國之先公告19所學校周邊人行道禁菸，105年續公告10所小學周邊人行道，本次新增公告13所學校外周邊人行道禁菸，包括輔仁中學、北園國中、興華中學、嘉義國中、嘉華中學、南興國中、仁義中學、立仁高中、東吳高職、華南高商、宏仁女中、嘉義女中、嘉義高工，另玉山國中及北興國中於101年已公告，本次增加禁菸範圍，即日起嘉義市全市高中職(含)以下學校周邊人行道全面禁菸。

嘉義高工謝坤達學務主任表示，校園是青少年重要的學習場所，愛我們的孩子就應該以行動支持「無菸校園」，今天透過學生主動捍衛校園周邊人行道禁菸，也希望社會大眾一起支持全面無菸環境，給孩子們健康成長環境。

衛生局提醒民眾，嘉義市41所國高中小學校周邊人行道已全面設立禁菸公告牌，請遵守校園周邊公告的範圍全面禁菸，違者將依菸害防制法第31條第1項規定處新臺幣2,000元以上1萬元以下罰鍰，衛生局將加強菸害防制宣導及稽查，以有效降低師生暴露在二手菸環境下的危害。

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