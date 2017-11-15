嘉義地標「森林之歌」11/16封閉整修 預計107農曆年前完工台灣好新聞報 (2017-11-15 15:52)
記者張朝福／嘉義報導
近嘉義市文化路的公共藝術創作「森林之歌」自101年設置至今已逾5年，早已成為嘉義市林業藝術園區的重要地標及打卡的熱點。由於作品大多是自然資材，經過長時間的洗禮加上風吹日曬雨淋造成主體部分呈現老舊斑駁，又連續遭到強降雨後，黃籐編織廊道出現塌陷情形，林務局嘉義林管處積極爭取經費，預計107年農曆年前原汁原味整體修復，重新啟用。
林務局嘉義林管處指出，「森林之歌」設置於嘉義市文化路及縱貫鐵路區域，其作品以「木材、銅編、藤編、鋼構」為基調，營造阿里山在地文化之表徵，早已成為遊客來到嘉義必遊拍照之景點。今(106)年遭受尼莎及海棠颱風降雨影響，黃籐編織廊道出現塌陷情形，尤以西側廊道最為嚴重，該處也緊急修復暫雖無危險之慮，惟外型已走樣，囿於經費原考量局部整復，並配合黃藤採摘時期預計10月底完成修復工作，但審慎評估此件公共藝術作品榮獲國家卓越建設獎、建築園冶獎、優良農建等殊榮，更成為嘉義市地標及市民休憩景點，於是積極爭取經費，也獲支持，整體依循原設計理念、書圖進行修復工作，由原設計者王文志老師帶領團隊負責修復，預計107年農曆年前完工開放參觀。
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