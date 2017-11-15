老婦人騎車重心不穩自摔 警消獲報協助就醫台灣好新聞報 (2017-11-15 15:54)
記者張朝福／嘉義報導
嘉義市政府警察局第二分局長竹派出所警員賴柏學及歐芷均於106年11月11日執行巡邏勤務，於6時接獲民眾報案指稱在轄內林森東路文財殿前有一名路倒民眾，警方趕赴現場，發現是老婦人騎電動車翻倒，立即通知救護車送醫。
警方到達現場後發現機車道上有一名阿婆躺坐在側翻的電動車內，車前籃子上的物品全散落一地，年邁的阿婆因遭電動車壓傷而雙腳受傷流血，所幸當時為假日的清晨，來往車輛不多，救護車亦不久後趕抵現場，為阿婆包紮雙腳後先行送醫救治。經警方了解當時阿婆騎乘電動代步車外出，行經該處轉彎時因逢下坡路段，電動車一時重心不穩而側翻，致使阿婆亦隨之倒地，路人發現後趕緊報警。警方協助救護人員將阿婆送上救護車後，將側翻的電動車抬起，先行移置到不會影響交通的路邊，再根據阿婆告知警方渠兒子居住地址通知至醫院照護阿婆，家屬對警方熱心為民服務表達感謝之意。
嘉義市政府警察局第二分局表示，為民服務是警察目前積極推動之目標，嘉義市為高齡化都市，對老人關懷照護刻不容緩，同仁平時亦能慰問轄內獨居老人及弱勢家庭，盡所能給予關懷和協助，讓民眾都能感受到警察的用心和愛心。
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