俄媒：SIM卡在俄或可成為真正「身份證」北京新浪網 (2017-11-15 17:57)
【環球網報導 記者 齊瑩】據俄羅斯《消息報》11月15日報導，俄國家杜馬金融市場委員會主席阿納托利？阿克薩科夫稱，國家杜馬建議將手機SIM卡作為公民的真正身份標識。
阿克薩科夫稱：「目前對SIM卡銷售的管控相當薄弱，若加大管控力度，SIM卡將可成為真正的身份標識。在這種情況下，公民將不必隨身攜帶主要身份證件，此外SIM卡還可用於辦理貸款。」
報導指出，與此同時，每人購買的SIM卡數量將不會受到限制，且每張SIM卡都將作為真正的身份標識，但禁止將購得的SIM卡轉給他人使用。父母可為任何年齡的孩子辦理SIM卡，就像為其辦理出國護照一樣。
《消息報》還稱，為啟動這一項目，需創建專門的SIM卡清單，對SIM卡進行嚴格追蹤，以避免發生欺詐行為。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LED 放大鏡 閱讀檯燈．書夾式 led 閱讀燈．閱讀夾．床頭燈閱讀燈．閱讀機．CHIMEI 奇美 閱讀燈．平板 閱讀燈．旅人時光 LED 閱讀燈．閱讀燈．閱讀桌．yardix 書夾式 LED 閱讀燈．銀色 閱讀燈．閱讀．閱讀尺．閱讀筆．VOYAGER 夾式 閱讀書燈．usb led 閱讀燈．LED 閱讀檯燈．奇美 閱讀檯燈．邏爵 閱讀桌．13W 閱讀檯燈 ST-0302．CHIMEI 閱讀檯燈．LED 放大鏡閱讀檯燈．電子書閱讀器．放大鏡閱讀檯燈．落地 閱讀燈．閱讀書燈．aife life 閱讀燈 LED．New TOEIC 新多益閱讀攻略．閱讀型
- 【Amabilis艾瑪貝蘭】蘭胚精萃緊顏露(120ml/瓶)
- RABEANCO OL 時尚粉領系列菱形包(中) - 紅
- 【CITIZEN】GENT’S 紳士品味鈦金光動能測速計時腕錶-黑(CA0
- 【NIKE】HOOPS ELITE MAX AIR 籃球後背包(BA5260-042)
- 【Radius】HP-TWF31 耳道式耳機
- 【NIXON】NIXON手錶 原廠總代理 玫瑰金色 潮流時尚鋼錶帶(A
- HOYACASA完美時光 單人水洗棉三件式被套床包組
- Thule Departer DayPack 21L 亮彩後背包 - 亮黃/暗灰
- 【萬寶龍 MOBLANC】-半框 光學眼鏡MB375(金色)
- Nike 耐吉 LUNAR-休閒運動鞋-男
華裔牙醫師顏俊 健美時尚大賽奪冠【中央社】
全球格局改變 美國難以壓制北京【中央社】
韓國浦項5.4級地震已致39人傷 受災規模持續擴大【北京新浪網】
美老兵病榻呼救 護理嘻笑爭議畫面曝光【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》