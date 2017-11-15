【環球網報導 記者 齊瑩】據俄羅斯《消息報》11月15日報導，俄國家杜馬金融市場委員會主席阿納托利？阿克薩科夫稱，國家杜馬建議將手機SIM卡作為公民的真正身份標識。

阿克薩科夫稱：「目前對SIM卡銷售的管控相當薄弱，若加大管控力度，SIM卡將可成為真正的身份標識。在這種情況下，公民將不必隨身攜帶主要身份證件，此外SIM卡還可用於辦理貸款。」

報導指出，與此同時，每人購買的SIM卡數量將不會受到限制，且每張SIM卡都將作為真正的身份標識，但禁止將購得的SIM卡轉給他人使用。父母可為任何年齡的孩子辦理SIM卡，就像為其辦理出國護照一樣。

《消息報》還稱，為啟動這一項目，需創建專門的SIM卡清單，對SIM卡進行嚴格追蹤，以避免發生欺詐行為。