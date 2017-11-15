記者張朝福／嘉義報導

南興國中於11月14、15日之兩天上午與新加坡培道中學合唱古箏團進行跨國的校際交流，冀望透過雙方學生的學習互動，讓新加坡的學生親身體驗台灣的學校生活，進而對南興國中藝文教育推廣有更深層的認識。

多年來，南興國中的行進管樂旗隊在全國各項比賽及展演皆廣獲極高評價與肯定，亦是嘉義市國際管樂節的最大亮點；另女聲合唱團也常在各項音樂比賽中，榮獲亮眼的成績。新加坡培道中學合唱古箏團在國際間極富名聲，本次來台交流是為與南興國中女聲合唱團進行音樂上的切磋交流，並參觀了管樂旗隊專業的訓練方式及成果。

除上述藝文交流外，南興國中更安排了入班交流的活動，讓新加坡的學生與該校普通班學生一起上國文課、生活科技課及家政課，及一起享用營養午餐，以讓兩校的學生了解兩國間的文化與教育差異。整個交流活動讓兩國師生收穫滿滿，俾熟稔兩國間的文化差異，逕而提升學生們的國際視野。

本次交流活動對兩校的師生們皆是相當難得及難忘的經驗。新加坡的師生對於南興國中的課程及活動流程安排更是讚不絕口，並對於台灣的教學環境也極度肯定，亦期待未來能有更多的來台交流機會。