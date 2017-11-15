記者吳素珍／南投報導

水里商工有感就業環境及社區產業結構優化的職場英語能力需求，積極辦理職場英語營、提升英語能力計畫、國際交換學生計畫、接待境外學生、參與國際競賽等英文活用之學習活動，以使學生真正感受到學習英文之迫切性以激發學生學生英文學習渴望與學習動機。

此次英語營活動由水里商工主辦，南開科大外語中心協辦，外語中心主任劉玉玲教授與其帶領4位馬來西亞外籍生所組成的教學團隊，於11月14、15日在水里蛇窯、梅子夢工廠連續辦理2天的活動，水里商工、興大附農、仁愛高農及僑泰高中計有141位學生參與此次活動，其中包含來自法國的交換生Jonathan，活動以跨校性編為A、B、C、D等4大組，每一大組為了發揮合作學習成效各細分為4小組，共細分16小組進行職場英文導覽解說與闖關學習的活動。

南開科大劉玉玲教授以英文向學生介紹水里蛇窯。

水里商工江彥妮同學表示，教授以英文電影及卡通為媒材，透過搶答的方式培養同學英聽能力，讓她能很專注的學習英聽，跨校性組合的搶答，也讓學習活動變的熱烈及有趣。英文導覽活動引導他們進入蛇窯的窯身裡面，讓她有特別的感動，印象也特別深刻，學校這次辦理的活動讓他們能沉浸在英文學習的情境中，增加他們聽說英文的機會，是一個既豐富又輕鬆有趣的學習活動。

興大附農蔡欣妤同學表示，這次的活動在教授團隊精心規劃下營造出全英語的快樂學習環境，將觀光英語專業知能應用於「水里蛇窯」、與「梅子夢工廠」之職場導覽中，讓他們對蛇窯(Snake Kiln)、製陶(Pottery)、石板酒窖(Slab Wine ellar)及驛站 (Talugan)等專有名詞有深刻的認識。這兩天走入職場進行實務英語情境體驗，不僅讓她對職場英語多一點認識更對其經營方式有更多的瞭解。

職場英文營學員於水里蛇窯與林國隆董事長(中)水商王異麟主任(右)合影。

水里商工校長劉丙燈表示，學校已經連續四年辦理跨校性的職場英語營的活動，因為這幾年辦理後同學的反應與回饋相當好，因此學校不辭辛勞一年又一年提計畫申辦英語營活動。學校將培養學生職場英語視為核心課程，希望技職學生除了具有優異的專業技能外更能具備職場專業英語能力，才能在就業職場中取得最佳的競爭優勢與利基。