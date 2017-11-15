記者王郁淳／台北報導

這幾個禮拜大台北地區天氣不穩，讓許多女性在肌膚保養上傷透腦筋。敏感性肌膚的人最近更是容易發癢紅腫。無瑕的美麗肌膚，幾乎是每位女性一生追求的目標。據醫學臨床研究顯示，紫外線是造成肌膚「隱形老化」的最大原因。隱形老化是指肌膚表層看起來水分充足，但在角質層下卻沒有足夠的含水量，若不及時留意保養容易導致老化和暗沉的加速。即使在陰雨天，紫外線也依然持續在損害肌膚，研究顯示：陰雨天雖不會直接看到陽光，但環境中的紫外線其實只比大晴天少了三分之一左右，依然會對肌膚造成不可逆的傷害。

肌膚的保養話題在日韓一向討論得十分熱烈，其中有一種造成轟動的號稱史上最強成分「蝦紅素」，萃取自天然藻類，又被稱為藻紅素，有著抗氧化、抗老化的作用，是目前已知數一數二強的天然抗氧化劑。據研究顯示也可有效對抗紫外線對於人體造成的損害，甚至有著「體內陽傘」的稱號。研究指出，天然的蝦紅素，能有效抑制黑色素產生高達40%！對於蝦紅素卓越的抗氧化作用與抗紫外線作用，愛用者便給了它「維生素X」或「超級維生素」的封號。

天然抗氧化劑：蝦紅素呈美麗的橘紅色。（圖／部落客Cindy）

在日本就有業者將號稱「體內陽傘」的蝦紅素加進保養品中，深受民眾及許多女明星喜愛。最近有一款「艷光凝萃記憶晶凍」就從日本紅到台灣來，含豐富的蝦紅素外，其特殊的手拉手還原凍膜劑型也令眾人注目，讓保養美妝專家SAM老師也驚呼：「劑型很特別！用完臉真的亮起來！」業者表示，除了蝦紅素外，還添加了來自日本天空之城「兵庫縣」的蠶絲精華、沖繩的美肌秘方諾麗果等天然萃取，搭配特殊的手拉手還原劑行能維持108小時的高效保濕效果，對肌膚持續進行深層的補水作用，能抑制「隱性乾燥」導致的「隱形老化」。

特殊記憶晶凍劑型讓SAM老師也驚呼。（圖／部落客小語）

美麗達人Orangi認為只要把肌膚打底的水分做好，不管季節的變化還是環境的改變，肌膚都能乖乖聽話。Orangi笑說：「本來手邊就已經很多凍膜系列的保養品，但艷光凝萃記憶晶凍真的好方便，完全符合了我的懶人需求。所以其他凍膜都已經被打入冷宮了。」本身是敏弱公主肌的Orangi更表示無添加香料、色素、礦物油、酒精才能讓她安心使用。即使不是夏天和晴天，紫外線的影響還是都在，為了預防隱形老化平時都要做好防曬和保濕工作。如Orangi所說：「一個不小心，老化的速度真的會跟高鐵一樣迅速。所以雖然很想偷懶，但是為了好氣色和QQ少女肌，還是要打起精神給肌膚補給需要的養分。」