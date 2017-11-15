金在勳為戲練大肌肌 褲子尺寸S全變LNOWnews今日新聞 (2017-11-15 17:52)
金在勳今（15）日出席亞洲時尚盛會，2017台北魅力展（2017 Taipei IN Style），近日正在拍攝三立偶像劇《已讀不回的戀人》飾演一位自行車手，為了這個角色提前三個月開始訓練，把自己練得黝黑又精壯。
金在勳說，有一次外婆來台灣旅遊想順便看看他，還自行脫離隊伍，只是當她站在自己孫子面前，卻不認識他？原來是因為金在勳以前是瘦、高、白，誰知道現在又黑又壯，直到他開口說話外婆這才認出他來。金在勳練到褲子尺寸全部從S變成L，改變了自己穿著習慣，透露：「我現在喜歡版型大舒適又有型的服裝，這才是我的穿衣Style。」
▲金在勳身體練太壯連外婆都認不出來。（圖／紡拓會提供，2017.11.15）
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