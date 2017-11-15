河正宇當陰間使者 拍1年不見日光「打6個月維他命針」NOWnews今日新聞 (2017-11-15 17:54)
籌備拍攝6年、製作預算高達400億韓圜（約新台幣10.8億元）的南韓年度話題鉅片《與神同行》，即將在12月22日於台灣盛大上映。本片昨（14）日在首爾舉辦製作發表會，導演金容華率領主要演員河正宇、車太鉉、朱智勳、李政宰、金香起等人共同出席。
▲李政宰以長髮造型飾演閻羅王，扮相讓人耳目一新。（圖／采昌國際多媒體，2017.11.15）
《與神同行》描述一位正直又盡責的消防員，因為拯救小孩意外身亡，結果被三位陰間使者指引通往死後世界，並要在7749天之內，通過七位閻王的審判，才能投胎轉世，並託夢跟自己最想見到的人見最後一面。
李政宰為了飾演「閻羅王」戴上長假髮，河正宇看到他這樣，笑說有很清純的感覺，所以大家都叫他「閻羅王姐姐」。河正宇還加碼自爆，一年多的拍攝期，總共拍了175場戲，作為陰間使者，幾乎都是棚拍沒有曬太陽的機會，「我後來去體檢的時候，醫生反問我怎麼如此缺乏維生素D，還讓我因此打了六個月的維他命針。」幽默發言再度引來全場爆笑。
▲（左起）朱智勳、車太鉉、金香起、河正宇、導演金榮華、李政宰一同出席製作發表會。（圖／采昌國際多媒體，2017.11.15）
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