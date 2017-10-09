▲黃曉明與Angelababy結婚剛滿2年。（合成圖／翻攝自微博，2017.10.09）

戲劇一哥黃曉明2015年與Angelababy結婚，年初長子「小海綿」誕生，兩人對於兒子的隱私相當小心，雖然偶爾在微博分享相處點滴，卻從未曝光正面照。豈料15日被港媒公開小海綿的長相，讓黃曉明暴怒發文，「居然還有這種無良媒體，不顧法律，和道德底線！我跟你死磕到底。」但他隨即秒刪。

黃曉明發文如下，「我歷來對人對事對媒體都保持著禮讓的態度，也盡量理解別人的難住（處），把人往好處了想，因為這是我做人的道德標準，我不能去改變這個世界，但是我可以改變我自己，但是沒想到居然還有這種無良媒體，不顧法律，和道德底線！居然還好好的存在於這個世界上！都說我是好脾氣，那是因為你傷害我可以，沒有傷害到我的家人，我怎麼都可以忍，但是從現在開始有人需要我保護了，如果涉及到家人孩子！那是我的底線，對不起！我跟你死磕到底！再能忍的人也有爆發的時候！！！」文中充滿怒意，更連用數個驚嘆號。

▲黃曉明與Angelababy很保護兒子隱私。（圖／翻攝自微博，2017.10.09）

不過發文沒多久，他便立刻刪除，看來似乎有其他顧慮。至於，後續是否對該家媒體採取其他行動，目前就不得而知了。對於圈內的天王們來說，孩子就是一塊碰不得的禁地，這件事讓人不由得聯想前幾日陶晶瑩意外曝光周杰倫兒子的長相，當時也是引起軒然大波。