辛巴威軍方：總統穆加比和夫人遭拘禁中央社 (2017-11-15 17:55)
（中央社哈拉雷15日綜合外電報導）辛巴威軍方今天表示，他們已拘禁高齡93歲的總統穆加比和他的夫人、控制政府辦公室，並在首都哈拉雷街道巡邏；辛巴威歷經一夜動盪，軍方也占據了國營媒體。
美聯社報導，昨晚的行動引發辛巴威發生政變的揣測，不過軍方支持者讚揚這是一場「不流血的糾正行動」。
搭乘裝甲運兵車的武裝士兵部署在哈拉雷各個重要據點，人們為了提領有限的現金，在銀行外大排長龍，辛巴威金融危機已持續很長一段時間，這已成了例行事務。
此外，他們也低頭查看手機，讀取軍方接管政權的相關消息，其他人則照常上班或購物。
目前還不清楚，穆加比（Robert Mugabe）和他夫人的下落，但他們似乎遭到軍方拘禁。軍方發言人說：「他們（總統及夫人）的安全獲得保障。」
辛巴威軍方聲稱，這次行動只是鎖定穆加比身邊造成社會和經濟困苦的「罪犯」，但保證穆加比和他的家人「平安無事」。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，軍方的莫約（SB Moyo）少將稍早說：「我們要對國人與世界鄭重澄清，這不是軍方接管政府。」
觀察家表示，辛巴威軍方小心翼翼，避免稱他們實際上就是政變的舉動為「政變」；曾任前辛巴威總理崔凡吉萊（Morgan Tsvangirai）政治幕僚的馬蓋薩（Alex Magaisa）說：「不管叫什麼，這是場政變，他們不過是想讓穆加比名義上還是總統。」（譯者：中央社劉文瑜）1061115
關鍵字：
上一則：經濟環保難兩全 挪威闢油田挨告
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
VANS 滑板鞋．潮流滑板鞋．DADA 滑板鞋．魔鬼氈 滑板鞋．converse 滑板鞋．愛迪達 滑板鞋．豹紋 滑板鞋．滑板鞋．Nike 滑板鞋．nike Zoom 滑板鞋．puma 滑板鞋．DC 滑板鞋
- PRADA Vela 三角牌抽繩設計拉鍊尼龍托特包(黑色)
- 魅力優雅男/女香水聯合特賣↘48折UP 任選一件加贈針管香水(
- 【ohoh-mini 孕婦裝】透視雪紡假兩件孕哺洋裝
- Lee 長袖外套 連帽毛線拼接可拆袖舖棉-女款(暗紅)
- 【SAMPO聲寶】580升 1級變頻2門冰箱★送隨行杯果汁機(SR-N58
- Royal Elastics 休閒鞋 Zephyr 女鞋
- Selle Royal SCIENTIA R1休閒型專業矽膠級座墊
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.30克拉 完美車工求婚鑽戒
- 【MICHAEL KORS】JET SET MENS迷彩鐵牌手提/肩背包(橘綠)
- A-LUXE 亞立詩鑽石The Cross系列 0.10克拉美鑽項鍊
中國男子報案 1.9億日圓現金東京被劫【中央社】
韓國浦項5.4級地震已致39人傷 受災規模持續擴大【北京新浪網】
163克拉無暇白鑽項鍊 十億一千萬拍賣【中廣新聞網】
重見天日？土耳其凡湖底部現3000年前城堡廢墟【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》