（中央社哈拉雷15日綜合外電報導）辛巴威軍方今天表示，他們已拘禁高齡93歲的總統穆加比和他的夫人、控制政府辦公室，並在首都哈拉雷街道巡邏；辛巴威歷經一夜動盪，軍方也占據了國營媒體。



美聯社報導，昨晚的行動引發辛巴威發生政變的揣測，不過軍方支持者讚揚這是一場「不流血的糾正行動」。



搭乘裝甲運兵車的武裝士兵部署在哈拉雷各個重要據點，人們為了提領有限的現金，在銀行外大排長龍，辛巴威金融危機已持續很長一段時間，這已成了例行事務。



此外，他們也低頭查看手機，讀取軍方接管政權的相關消息，其他人則照常上班或購物。



目前還不清楚，穆加比（Robert Mugabe）和他夫人的下落，但他們似乎遭到軍方拘禁。軍方發言人說：「他們（總統及夫人）的安全獲得保障。」



辛巴威軍方聲稱，這次行動只是鎖定穆加比身邊造成社會和經濟困苦的「罪犯」，但保證穆加比和他的家人「平安無事」。



美國有線電視新聞網（CNN）報導，軍方的莫約（SB Moyo）少將稍早說：「我們要對國人與世界鄭重澄清，這不是軍方接管政府。」



觀察家表示，辛巴威軍方小心翼翼，避免稱他們實際上就是政變的舉動為「政變」；曾任前辛巴威總理崔凡吉萊（Morgan Tsvangirai）政治幕僚的馬蓋薩（Alex Magaisa）說：「不管叫什麼，這是場政變，他們不過是想讓穆加比名義上還是總統。」（譯者：中央社劉文瑜）1061115