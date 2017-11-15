【台灣醒報記者王慶宇綜合報導】挪威政府因為開採北極海油田挨告！雖然參與巴黎協定並誓言對抗全球暖化，挪威為仰賴石油出口而開放石油公司開採北極海油田。綠色和平組織和青年與自然組織因此狀告挪威政府違反憲法保障人民的環境權。專家普遍認為挪威政府勝訴機率高，但綠色和平此舉可喚醒大眾對該議題的關心。

根據英國《衛報》的報導，綠色和平組織多年來，不斷要求挪威政府停止擴張開採石油的規模，但無法取得有效的進展。而挪威憲法第112條明定，挪威人民有權生活在健康的環境下，因此自然資源的開採必須以永續經營的方式進行。

此外，綠色和平強調，挪威政府也忽略聯合國氣候變遷小組的建議。聯合國認為，若要達到巴黎協定的減碳目標，石油產量應該減少。因此挪威政府在開闢新油田的同時，違反了巴黎協議的精神與宗旨。

挪威政府則認為，新油田在規劃前，都有經過詳盡的環境評估，並沒有違反憲法第112條的疑慮。挪威南森學院研究員詹森接受《彭博》訪問時表示，綠色和平勝訴的機率非常小。詹森指出，氣候變遷的問題目前仍無法依靠法律來解決，而是需要政策配合。但他也強調，綠色和平此舉有助於提高曝光率。

綠色和平一系列的活動，包含抗議示威與上訴，已經讓許多挪威人民開始關心這個議題，並要求政府解釋開發北極海油田的適當性。今年8月一項調查就顯示，有高達44%的挪威人認為，只要停止開發石油有助於減少碳排放，他們願意放棄這項經濟收入來源。