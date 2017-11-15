刑事局反毒宣導短片 林書豪現身說法中央社 (2017-11-15 17:46)
（中央社記者黃麗芸台北15日電）刑事警察局邀請美國職籃NBA台裔球星林書豪拍攝短片，現身說法宣揚反毒觀念，他提醒青少年成長過程遇到挫折時，應遠離毒品和酒精誘惑，多和益友接觸，成為更好的人。
內政部警政署刑事警察局今天下午舉行「刑事局邀請NBA知名球星林書豪反毒宣導」記者會，預防科偵查員裘雅恬表示，政府高度重視毒品滲透校園的嚴重性，並將校園毒品、青少年吸毒等問題列入現階段反毒工作重點，大力推動「新世代反毒策略行動綱領」。
裘雅恬說，目前警方也結合校方積極籌備「各學校與轄區派出所合作建立吸食毒品熱點巡邏網」等防堵作為，並利用大數據分析與定期聯繫會議，瞭解販毒、吸毒熱點，希望有效防制毒品進入校園，建構防制巡邏網絡。
不可少的還有宣導層面，裘雅恬說，刑事局這次特別邀請向來熱心公益的林書豪現身說法宣揚反毒觀念，希望透過他的影響力和個人魅力，鼓勵年輕人拒絕毒品。
現場播放影片看到，林書豪透過中、英文暢談反毒想法，他認為青少年在成長過程中常會遇到艱困時期，但是毒品和酒精是無法幫助解決問題，並呼籲青少年應該要多接觸可協助自己做正確決定的人和鍛鍊身體，藉此發展良好穩定的人際關係，才能遠離毒品誘惑，成為一個更好的人。
刑事局希望透過這段影片傳達散播反毒種子，並借助林書豪的健康形象影響更多年輕人建立反毒意識，為防毒、緝毒工作注入更多正能量。1061115
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