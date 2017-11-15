（中央社記者劉世怡台北15日電）幸福人壽指控前董事長鄧文聰等人決定買下北市房地的投資案，為高價購入不符行情，提告求償損失逾1179萬元。高院二審今天認定無法證明鄧等人造成公司損害，判幸福人壽敗訴。



刑事部分，鄧文聰被控掏空案，一審重判他28年，經上訴，台灣高等法院二審8月底依保險法的背信等罪判他26年，併科罰金新台幣7億5000萬元，犯罪所得1億9384萬美元沒收，案件已上訴最高法院。



幸福人壽提告主張，鄧文聰等人於民國101年間以每坪490萬元、總價9800萬元購買投資台北市房地。後來不動產估價師鑑估投資房地價格為每坪421.5萬元，明顯高價購入不符行情，因此向鄧文聰等人求償1179萬元的價差損失。一審判幸福人壽敗訴，幸福人壽不服提起上訴，高院今天仍判幸福人壽敗訴。



高院今天公布新聞資料指出，鄧文聰等人並無違反不動產投資的法令以及幸福人壽內部規範，難認有何未盡忠實執行職務及善良管理人的注意義務，導致幸福人壽受有逾1179萬元的價差損失，因此判幸福人壽敗訴。全案可上訴。1061115