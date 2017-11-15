（中央社記者陳葦庭台北15日電）香港是很多人眼中的美食、時尚之都，不過，香港旅遊局今天發布新聞稿表示，香港有超過七成的土地是郊外，建議旅客安排一趟健行之旅，發現不一樣的香港。



香港旅遊局今天發布新聞稿宣布推出全新「香港郊野全接觸」計畫，並出版「香港登山遠足、單車旅遊指南」，分為「遊走在歷史中」、「捕捉自然美景」和「細賞地質奇觀」三大部分，並邀請多位攝影師拍攝，讓旅客能按圖索驥，看見香港美景。



香港旅遊局表示，香港有超過七成的土地面積屬於郊外，加上香港腹地不大，郊外和都市近在咫尺，只要搭一趟船或是巴士就可以投入大自然懷抱，適合想同時享受繁華都市和自然郊外的旅客走訪。



香港旅遊局介紹，香港曾是英國殖民地，其中太平山是達官貴人的避暑勝地，沿途可以了解香港殖民時代的歷史背景，位於盧吉道的觀景台更可以鳥瞰開闊壯麗的維多利亞港景致，接著走進樹林中，最後以香港大學做為終點，一探國父孫中山的母校。



另外，香港的山景也受許多攝影愛好者喜愛，香港旅遊局說，登上香港第一高山大帽山可拍攝雲海或璀璨閃耀的城市美景；走到大東山可以拍攝大片芒草或日落。



香港旅遊局表示，即日起到明年3月，旅客可至香港旅遊發展局旅客諮詢中心索取「香港登山遠足、單車旅遊指南」，或於香港旅遊局官網下載電子版。1061115