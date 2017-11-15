遊俠遊戲中心《魔卡幻想Online》攻略交流群：575959938

遊俠遊戲中心《魔卡幻想Online》官網：http://wan.ali213.net/mkhx/

更多遊戲盡在：http://wan.ali213.net

《魔卡幻想online》是一款魔幻偏卡通風格的卡牌類網頁遊戲。因其精緻的畫風，嚴謹的戰鬥模式為玩家所熟知。玩家須對自己手中已有的卡牌進行排兵布陣，組合成最佳陣容迎戰強敵。遊戲內的卡牌分屬四大種族，除了種族所賦予的鮮明特點外，每張卡牌本身也有4種不同類型的專屬技能，上百張能力迥異的卡牌賦予玩家無窮的戰術想像空間，這些傳統要素再配以符文、迷宮、盜賊等創意玩法，奠定了它在卡牌遊戲市場的扛鼎地位。

這次的雙十一貢獻榜除了新出的三張卡牌以外，還有魔卡幻想的周邊相送哦，第一名的獎勵是魔卡幻想主題水晶一個，第二名是遊戲主題充電寶一個，第三名是遊戲主題遊戲桌墊，怎麼樣是不是很豐厚。新卡介紹頁：http://wan.ali213.net/mkhx/html/640.html

除了這些魔卡幻想online還準備了豐厚的大力給廣大玩家們，快來看一看吧!

魔卡幻想online排行榜介紹頁地址：http://wan.ali213.net/huodong/shuang11.html

遊俠遊戲中心《魔卡幻想online》46區將於11月17日15:00(周五)全新開服,屆時特別準備了相當給力的活動，未能第一天進入新服的玩家也可在後期參與活動，盡享福利!請各位卡友密切注意每個活動的開啟和結束時間，避免損失!

遊俠遊戲中心《魔卡幻想Online》攻略交流群：575959938

遊俠遊戲中心《魔卡幻想Online》官網：http://wan.ali213.net/mkhx/

更多遊戲盡在：http://wan.ali213.net

魔卡幻想online開服 更多

？？？？07073遊戲網登載此文出於展示和傳遞更多信息的目的，並不代表讚同其觀點或證實其描述。如侵權請告知，馬上刪除。

原文地址：http://news.07073.com/zixun/1700251.html