狂歡慶典遊俠《魔卡幻想online》竟然送這些北京新浪網 (2017-11-15 17:46)
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《魔卡幻想online》是一款魔幻偏卡通風格的卡牌類網頁遊戲。因其精緻的畫風，嚴謹的戰鬥模式為玩家所熟知。玩家須對自己手中已有的卡牌進行排兵布陣，組合成最佳陣容迎戰強敵。遊戲內的卡牌分屬四大種族，除了種族所賦予的鮮明特點外，每張卡牌本身也有4種不同類型的專屬技能，上百張能力迥異的卡牌賦予玩家無窮的戰術想像空間，這些傳統要素再配以符文、迷宮、盜賊等創意玩法，奠定了它在卡牌遊戲市場的扛鼎地位。
這次的雙十一貢獻榜除了新出的三張卡牌以外，還有魔卡幻想的周邊相送哦，第一名的獎勵是魔卡幻想主題水晶一個，第二名是遊戲主題充電寶一個，第三名是遊戲主題遊戲桌墊，怎麼樣是不是很豐厚。新卡介紹頁：http://wan.ali213.net/mkhx/html/640.html
除了這些魔卡幻想online還準備了豐厚的大力給廣大玩家們，快來看一看吧!
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遊俠遊戲中心《魔卡幻想online》46區將於11月17日15:00(周五)全新開服,屆時特別準備了相當給力的活動，未能第一天進入新服的玩家也可在後期參與活動，盡享福利!請各位卡友密切注意每個活動的開啟和結束時間，避免損失!
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