大家好，這裡是正經遊戲，我是正經小弟。

相信各位玩家已經在此前看過馬雲與眾位武打明星合拍的電影《功守道》了。作為一部網路電影，《功守道》上線僅兩天，播放量就突破了一億。今天，「傑克馬」先生特別找到了我們鼎鼎大名的「有個·傻龍」攝製組，表示《功守道》第一部反響太好，想加拍續集，馬先生還表示：與三次元的武林高手們已經玩膩了！一個能打的都沒有嘛！這回想試一試穿越題材。（文/17173_鬼才肉兔幾）

金牌編劇正經小弟一拍大腿：可以讓您和遊戲中的人物對打啊！影片的名字就叫《攻受道》如何，一聽就知道是您電影的續集。故事背景都給您想好了：這部電影講述了傑克馬用聰明的頭腦與頑強的毅力打敗了七位不同的對手，集齊七龍珠終於救出了被蛇精壓在五指山下的爺爺的故事。

在影片中，他與七位高手的對決將以擂台賽的形式來進行。相信在電影一開始，吸引各位玩家眼球的絕對不是穿著粉色洛麗塔裝的吳京，而是下面這位頭上系了兩個包子的小姐姐，穿成這樣還在打電動，擺明了是在暗示我們她叫春麗嘛！

而為了慶祝《功守道》續集《攻受道》的開拍，我們特意請來了該角色的原型：春麗小姐！她將作為第一名挑戰者，在續集中「一雪前恥」！

我們看到，傑克馬對面的春麗小姐，已經擺好架勢了，春麗攥緊拳頭了，春麗準備衝刺了，春麗打算放大了。啊！春麗你死了！！！！！好了，春麗小姐，你可以下去了。不不不你沒理解，片酬還是照給的，只是這部電影需要一個花瓶角色，不然碟片不好賣，所以，你懂的……

最終，我們的第一位選手春麗小姐，終於難敵傑克馬的攻勢，徹底敗下陣來。工作人員快點快點，別管她在說什麼，架走吧架走吧……啊場外觀眾不要換台，接下來的比賽更加精彩！第二位上場的挑戰者是來自遊戲《王者榮耀》中的狐妖妲己小姐！聽聽她一上場這兩邊的噓聲！看來現場的老司機們對她的到來反響很熱烈嘛！

登台之後，妲己小姐便對著傑克馬先生狂甩小心心，但傑克馬不愧是半個中國的女人都吵著要嫁給他的男人，居然巋然不動！有此定力想必內功一定很深厚！妲己小姐，這回你沒轍了吧。好了好了，下台領一張二十抵二十的滿減券，去後台找春麗玩去吧。

女士們先生們，由於我們下一位登場的選手身份特殊，所以我們的工作人員將在現場派發防毒面具，請大家戴好后再觀看比賽。現在登場的這位先生，恩，大家從氣味就能分辨出他是誰，來自《英雄聯盟》的李青先生，上台前用熱水禿嚕腳了沒？沒有也沒關係，我們面具都戴好了，你可以踩著你的兩枚「生化武器」進場了。

李青向傑克馬甩出了強有力的雙拳，但就在這生死存亡之際，傑克馬竟然緩緩開口：「你似乎對你的腳很有自信。」李青：「是的，如果我不能用拳頭打敗你，那麼我的雙腳將是我最後的武器。」「那我們今天就來比一比，不要用拳頭，用你最自信的雙腳。」傑克馬突然脫下了鞋子，赤裸雙足站在地上。主持人我看到，好像有什麼綠瑩瑩的東西從地底下幽幽的升起來了……

—一個世紀過後—

我們的比賽真是充滿了意外與驚喜，就在剛才，小弟我和數十萬觀眾一起進入了幻境，那個地方堆滿了惡臭熏……香氣怡人的小姐姐們，總之，這趟幻境之旅讓我覺得十分愉悅！想必現場的觀眾們也和我有同樣的感受，而似乎場上勝負已定。傑克馬先生毫髮無損，而李青……李青先生似乎是自殺的。但是發生了什麼我們依然一無所知，這是一場只屬於高手之間的過招！讓我們祝賀傑克馬，三連冠！

我剛剛得到了一個不幸的消息！原定馬上出場的第四名選手槍兵在後台莫名失蹤！看來今天的他依然運氣不好呢！現場發現了許多黏糊糊的液體和觸手，但僅憑這些並不足以判斷是誰帶走了他！因為情況緊急，本片導演臨時決定作為挑戰者親自登台，有請我們敬愛的導演——有個·傻龍！

有個·傻龍在一群信徒的簇擁下緩緩入場，按照大戰之前必有嘴炮的慣例，它張開了深淵巨口，緩緩說道：「很遺憾，你的連勝要在這局被終止了，傑克馬。因為我已經導演好了一切。」有個·傻龍搖擺起它的觸手，向傑克馬發射出數十億枚基佬紫色的奧術飛彈，現場的觀眾們不僅為傑克馬捏了一把汗，恐怕誰被這些飛彈擊中，都會被燒的渣渣都不剩！

但當飛彈即將接觸到傑克馬的那一剎那，什麼？傑克馬只是悄悄說了一句什麼話，形勢就發生了扭轉！數十億枚奧術飛彈統統飛了回去！開始集火我們敬愛的導演！其中幾枚還變成了炎爆彈！這麼帶勁的嗎！

現場情況大概是這樣的

作為主持人，我要採訪一下傑克馬先生，請問您對它們說了些什麼？傑克馬：「我只是告訴它們：回去打它，雙十二的購物車我給你們清。」

導演在奄奄一息之際，留下了寶貴的遺言：「原來有錢真的可以為所欲為……」雖然導演涼了，但這並不妨礙我們的片子繼續開拍，畢竟我們的讚助方還沒涼啊！總之，恭喜傑克馬四連勝！我們大家一起為他鼓掌！

下面出場的這位功夫巨星，雖然和前幾位不是來自同一個次元，但畢竟電影名字都叫「攻♂受♀道」了，他不出場顯然不合適。有請兄貴中的兄貴，王的男人！——比利·海靈頓！

「王的男人」的統治力是否將在今天被終結呢！比利已經對著傑克馬使出了他最擅長的「黑虎掏襠手」！可傑克馬竟利用身「低」優勢牢牢的壓制住了比利！讓比利夠不到他的內褲！這也是戰術的一種嗎？

二人纏鬥在一起，比利把傑克馬面朝下壓在他身下，然後——他一把扯下了傑克馬的秋褲！但選手比利突然暫停了所有動作，原來在他的職業生涯中，曾奪下過許多人的內褲，對他來說，內褲不僅是勝利的象徵，更是一種信仰。然而面前的這位男人——居然不穿內褲啊！

誰贏誰輸已不再重要，只有內褲才是他參加比賽的全部意義。東方智慧博大精深，Kongfu套路多，敗了敗了。這位王的男人最終在全場的注目下瀟洒離去。

隨著該片吉祥物比利·海靈頓先生的自動退賽，本次大賽已進入白熱化階段，就在這時，我們的工作人員突然抬上來一個缸，什麼什麼，你說最後一名挑戰者就在這缸里？

這是一場限時挑戰，因為我們的最後一名選手——鯉魚王，它離開水，是蹦躂不了多久的。

而一旦輸掉比賽，這名選手將被扔到台下，被下面虎視眈眈的百萬隻天貓分食乾淨！逆水行舟，不進則退，鯉魚打挺，向死而生！最後一名選手的魚眼珠里，此刻綻放出視死如歸的光芒！啊！如此強大的信念！傑克馬！你感受到了嗎！

鯉魚王先發制人！使出了必殺技——掙扎！

然而並沒有什麼卵用。傑克馬看到如此弱雞的對手，微微一笑，坐在對面，刷起了淘寶。

鯉魚王不甘示弱！魚類天生七秒的智商讓它接收不到對方發出的一萬點嘲諷！它使出了最終奧義——掙扎！然而還是沒有發生任何變化。傑克馬掏出雙十一剛買的iPhoneX：「那個，小姜，上次五十億的那筆小生意咱們現在可以談一下……」

突然，場邊閃過一個戴紅帽子的少年！只見他扔出一個藍色的破石頭，精準無誤的砸中了鯉魚王鋥光瓦亮的腦門！

被砸中的鯉魚王瞬間起了變化！身體急劇膨脹！我們賽場的BGM也跟著換了起來！沒想到被石頭敲了一下后，它居然進化成暴鯉龍了！身體巨大的暴鯉龍盤旋在我們的會場中！連主持人我也感受到了十足的壓迫感！傑克馬！這最終BOSS你要如何應對？

現場突然閃過幾道綠光，隨著綠光散去，兩個人出現在傑克馬面前。看著二位，傑克馬微微一笑：「古仔，家輝，看你們的了！」只見二人雙手合十，共同從空氣中抽出一把泛著寒光的黃金寶刃，劍鋒劃破蒼穹的聲音有如咒語一般，在場內回蕩：

大紮好，我系渣渣輝，我系骨天咯，介四里沒有玩過的船新版本，擠需體驗三番鍾，里造會幹我一樣，愛象折款呦西。

傑克馬握住屠龍寶刀刀柄：「嘗嘗我的屠龍大寶劍！」向著在空中盤旋的暴鯉龍發出致命一擊！

當時的情況大概是這樣的

暴鯉龍臀部中了一劍，霎時跌坐在地，重新變回了一條沒有夢想的鹹魚。

在與七位高手交戰的過程中，傑克馬先生展現出了超凡的智慧與實力，終於湊齊了七龍珠，救出了被蛇精壓在五指山底下的爺爺！

好了好了，比賽結束了，電影拍完了，工作人員可以先走了。馬先生你不能走，您留步，那個……咱們得談談薪酬是不是，畢竟我們導演都讓你演死了……什麼？什麼？多少錢？王某人的一個小目標是不是？好的！好的！那個後期宣傳修片肯定跟到位嘿！您放心……