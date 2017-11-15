我去玩《刺秦秘史》是一款以先秦歷史為題材的大型多人在線角色扮演類網頁遊戲。遊戲在寫實美術的風格基礎上，融入了大量有趣的人物設定、基於史實的NPC BOSS以及炫酷的外觀展示，將寓教於樂完美的展現出來，定能為您帶來一場別開生面而又酣暢淋漓的歷史之旅。

戰國時期天下七分，群雄爭霸，戰亂不斷，民不聊生。后強秦滅六國，天下一統。但秦王暴政，百姓深受其害，敢怒不敢言。天下俠義之士紛紛為民請命，以身赴死，刺殺秦王，鑄就了一個個令後世敬仰的刺客傳奇。我去玩《刺秦秘史》根植於戰國歷史，專注於刺客文化，旨在打造全網首款刺客文化網游。想要酣暢淋漓的刺客體驗嗎?想要體驗十步殺一人，千里不留行的快感嗎?想要誅暴君，平七國，定天下嗎?我去玩《刺秦秘史》，做英雄刺客，改寫歷史，稱霸七雄。

《刺秦秘史》的出現，代表了一個全新的遊戲題材---刺客 的崛起，很好的填補了當下遊戲市場刺客題材的空缺，為遊戲市場的可持續發展注入了新鮮的活力。這也是為什麼我去玩《刺秦秘史》在上線以來一直備受玩家喜愛和追捧。其新穎的題材再加上濃厚的歷史文化氣息，優秀的劇情人物刻畫再加上可控範圍內的自由度，無不牢牢抓住了玩家的心!這是一個以戰國歷史為背景的文化巨作，玩家們可以以一個神秘而誘惑的角色——刺客，重新體驗千年前的戰亂歷史。其中歷史事件、人物與遊戲的緊密結合更是增強了玩家的代入感。

如影似魅，殺人於無形。不動則已，一擊斃命!身姿輕靈、舞姿遒勁，劍技於華美中暗含殺機，或冷峻果敢，或美艷性感，此乃刺客之道。年度刺客文化大作我去玩《刺秦秘史》精心打造刺客網游，從操作到文化到視聽，給你全方位的刺客體驗。更有小楊冪陳丹婷化身百變美女刺客與小伙們浴血共戰。想要鑄就屬於你的刺客神話嗎?快來我去玩《刺秦秘史》一起重返先秦，鑄就神話續寫傳奇。

戰國四大傳奇刺客留下的刺客神話流傳至今已有千年——專諸刺王僚、要離刺慶忌、聶政刺韓傀、以及荊軻刺秦王。如今我去玩《刺秦秘史》攜新的刺客神話而來，加入我們，體驗令人心馳神往的刺客文化，續寫屬於你的刺客傳奇!

我去玩將以本著玩家至上的原則，整合自身及社會的優勢資源，積極推動中國遊戲事業的發展。我去玩遊戲社區致力於遊戲的聯合運營，為用戶提供一站式的遊戲娛樂服務。致力成為遊戲玩家享受遊戲、快樂遊戲、分享新游、互動娛樂的全新載體。旗下主力遊戲有《NBA范特西》、《大唐盛世》、《神曲2》、《戰無止境》、《第一艦隊》、《龍回三國》、《死神狂潮》、《唐人名將》、《鬥三國》、等，遊戲類型涵蓋了角色扮演、熱血傳奇、戰爭策略、模擬經營、社區養成、休閑競技及動作角色扮演等。

我去玩遊戲社區：http://www.5qwan.com

我去玩《刺秦秘史》官網：http://www.5qwan.com/cqms

刺秦秘史開服 更多

？？？？07073遊戲網登載此文出於展示和傳遞更多信息的目的，並不代表讚同其觀點或證實其描述。如侵權請告知，馬上刪除。

原文地址：http://news.07073.com/zixun/1700252.html