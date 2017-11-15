召喚坐騎 蘿蔔玩《刺影傳奇》勇闖刺影大陸北京新浪網 (2017-11-15 17:48)
坐騎作為遊戲中必不可少的元素之一，一直玩家身份和地位的象徵。在蘿蔔玩《刺影傳奇》中，坐騎就能夠陪你一同闖蕩刺影大陸。那麼刺影傳奇坐騎有多少階，坐騎升階材料如何獲取呢?下面就隨小編一起來看看坐騎的玩法吧!
蘿蔔玩《刺影傳奇》新服：http://www.luobowan.com/flash/cycq/?pyx_url=yx-zwymf-cycq
蘿蔔玩《刺影傳奇》坐騎總共分為10階，每階都有自己獨特的外形和強大的屬性加成，坐騎階級越高，外形更為霸氣，屬性加成也更為強大。
坐騎提升需要消耗坐騎進階符，坐騎進階符可以通過各種活動、禮包、商城購買等方式獲得。
升級坐騎有一定成功幾率哦!萬一臉黑失敗了不要緊，失敗的話系統會自動為玩家累計祝福值，祝福值越高陞級坐騎的成功率越大。
每次點擊太累怎麼辦?沒關係，可以勾選自動升級，這樣點擊一下系統就會自動升級坐騎啦，自動升級之前一定要準備足夠的材料。
看完之後有沒有高大上，還等什麼呢，蘿蔔玩《刺影傳奇》耍起來!
蘿蔔玩《刺影傳奇》遊戲官網：http://www.luobowan.com/cycq/
更多網頁遊戲新鮮、熱辣資訊：http://www.luobowan.com
刺影傳奇開服 更多
？？？？07073遊戲網登載此文出於展示和傳遞更多信息的目的，並不代表讚同其觀點或證實其描述。如侵權請告知，馬上刪除。
原文地址：http://news.07073.com/zixun/1700200.html
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
手工皂 70g．100 手工皂．Medimix 手工皂 125g．手工皂 杏桃．SHILLS 手工皂．Emily 手工皂．精油手工皂．PARiS 手工皂．BONNIE 手工皂．絲瓜 手工皂．GBH 手工皂．手工皂禮盒．GoGear 手工皂．家事手工皂．天然 手工皂．牛奶手工皂．手工皂組合．嫩白 手工皂．AMIGO 手工皂．sb 手工皂．手工皂．手工 皂．精油 手工皂．HFPWP 手工皂．精油 手工皂 薰衣草．QLady 手工皂．kappus 手工皂．死海泥手工皂．手工皂 量販．手工皂 包裝
- Emporio Armani耀眼金銀計時腕錶-銀色/44mm
- 領航者 30吋彩色童夢藝術吊扇+夜燈
- 【YAMAHA & Pioneer】2.1聲道家庭劇院組合 RX-V483+NS-
- Fantasy Sandals-金屬動物壓紋交叉鞋面 全真皮涼鞋-咖啡
- Nike 休閒鞋 Air Woven 復古 編織 男鞋
- ILEY伊蕾 撞色圖騰印花縫鑽上衣(白)
- SEIKO Spirit 簡約時尚萬年曆太陽能電波腕錶 7B24-0BJ0D SB
- 芬迪 FENDI Momento系列時尚環紋腕錶-玫瑰金色/35mm
- SEIKO Spirit 簡約時尚萬年曆太陽能電波腕錶 7B24-0BJ0SD S
- 慢跑鞋 Asics Gel-Quantum 360 男鞋
「性感超模」酒店遺失任天堂NS掌機 裏面竟然存了……【北京新浪網】
直徑5公里小行星將在12月掠過地球:最近約1000萬公里【北京新浪網】
NPD專家：《口袋妖怪》新作有助Switch的市場份額！【北京新浪網】
Steam周銷量排行榜 《絕地求生大逃殺》三十七連冠【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》