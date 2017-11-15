坐騎作為遊戲中必不可少的元素之一，一直玩家身份和地位的象徵。在蘿蔔玩《刺影傳奇》中，坐騎就能夠陪你一同闖蕩刺影大陸。那麼刺影傳奇坐騎有多少階，坐騎升階材料如何獲取呢?下面就隨小編一起來看看坐騎的玩法吧!

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蘿蔔玩《刺影傳奇》坐騎總共分為10階，每階都有自己獨特的外形和強大的屬性加成，坐騎階級越高，外形更為霸氣，屬性加成也更為強大。

坐騎提升需要消耗坐騎進階符，坐騎進階符可以通過各種活動、禮包、商城購買等方式獲得。

升級坐騎有一定成功幾率哦!萬一臉黑失敗了不要緊，失敗的話系統會自動為玩家累計祝福值，祝福值越高陞級坐騎的成功率越大。

每次點擊太累怎麼辦?沒關係，可以勾選自動升級，這樣點擊一下系統就會自動升級坐騎啦，自動升級之前一定要準備足夠的材料。

看完之後有沒有高大上，還等什麼呢，蘿蔔玩《刺影傳奇》耍起來!

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