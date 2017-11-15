拔劍戰新服 萌樂網《七絕》10服19點開啟北京新浪網 (2017-11-15 17:48)
天涯蒼茫，亂世硝煙，行走江湖不幹架，不廝殺，那還叫武俠嗎?萌樂網新游《七絕》(遊戲官網：http://qijue.menle.com/)10服將於今日19點開啟，等著愛武俠愛廝殺的你拔劍戰新服。下面，就讓我們去看看吧!
【跨服大逃殺公平競技 0屬性開局戰群雄】
江湖本就不是一個公平的地方，你的出生、門派、機緣、天賦等，都將決定你的江湖路能走多遠。萌樂網《七絕》跨服大逃殺還你所謂的公平，15分鐘一局，一切從0開始，玩家們都將變身萌熊，一招平砍刷爆戰場，殺怪升級累積基礎屬性獲取技能，擊殺玩家奪取積分，並以此角逐戰場王者之位。
【爭奪銀礦三方火拚 搶佔無主礦點發橫財】
萌樂網《七絕》爭奪銀礦採用三方火拚搶佔礦點玩法為核心，系統會將所有參賽玩家隨機分配至一個陣營之中。你要做的就是與隊友配合，搶佔ABCD四大區三十七個礦點。正所謂打天下容易守江山難，你切莫以為佔領礦點后就萬事大吉了，敵方勢力還可以捲土重來將你的礦點搶回手中。
【跨服宗門戰踢館殺人 強勢出手佔領宗門】
行走江湖，撐死膽大的餓死膽小的，要是一切隨緣那就難以成就一番事業。萌樂網《七絕》跨服宗門戰以暴力稱王，歸真閣、極樂島、巨劍門、玄天宗等50大宗門林立，所有玩家均可前往踢館砍旗殺人，強勢出手佔領宗門，坐享榮華富貴。不過，踢館有風險，且行且珍惜。
今日19：00，萌樂網新游《七絕》10服開啟，眾位大俠集結，等你拔劍來戰。更多精彩內容，敬請關注萌樂網新游《七絕》!
找樂子，上萌樂!關注萌樂網官方微信，實時接收新遊資訊，領取獨家禮包，參與平台活動，還有更多福利在等著你。
找樂子，上萌樂!萌樂網：http://menle.com/
新游《七絕》官網：http://qijue.menle.com/
？？？？07073遊戲網登載此文出於展示和傳遞更多信息的目的，並不代表讚同其觀點或證實其描述。如侵權請告知，馬上刪除。
原文地址：http://news.07073.com/zixun/1700249.html
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 《DFhouse》凱菲人體工學辦公椅(全配) - 5色可選
- 【BOTTEGA VENETA】276356 黑1000 大(牛皮編織斜背扁書包)
- 【COACH】Keith Haring聯名 荔枝紋皮革拉鍊長夾(黑色 / 人
- 【AS】埃溫餐椅(二入組)
- ★JYC Music★提琴磨碼器~(大提琴用)
- 【品味居】卡里娜 木紋4.7尺雲紋石面餐桌椅組合(一桌四椅)
- 日本ambai 雪平鍋 18cm-小泉誠 日本製 ISK-52018
- 【山葉YAMAHA原廠油】YAMALUBE 4-R省油泛用型900cc(12罐)
- 【SKECHERS】運動系列 SKECH AIR(51492BKW)
- ZOJIRUSHI象印迪士尼維尼熊烤箱吐司機2用 ET-VC22P東阪屋
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》