天涯蒼茫，亂世硝煙，行走江湖不幹架，不廝殺，那還叫武俠嗎?萌樂網新游《七絕》(遊戲官網：http://qijue.menle.com/)10服將於今日19點開啟，等著愛武俠愛廝殺的你拔劍戰新服。下面，就讓我們去看看吧!

【跨服大逃殺公平競技 0屬性開局戰群雄】

江湖本就不是一個公平的地方，你的出生、門派、機緣、天賦等，都將決定你的江湖路能走多遠。萌樂網《七絕》跨服大逃殺還你所謂的公平，15分鐘一局，一切從0開始，玩家們都將變身萌熊，一招平砍刷爆戰場，殺怪升級累積基礎屬性獲取技能，擊殺玩家奪取積分，並以此角逐戰場王者之位。

【爭奪銀礦三方火拚 搶佔無主礦點發橫財】

萌樂網《七絕》爭奪銀礦採用三方火拚搶佔礦點玩法為核心，系統會將所有參賽玩家隨機分配至一個陣營之中。你要做的就是與隊友配合，搶佔ABCD四大區三十七個礦點。正所謂打天下容易守江山難，你切莫以為佔領礦點后就萬事大吉了，敵方勢力還可以捲土重來將你的礦點搶回手中。

【跨服宗門戰踢館殺人 強勢出手佔領宗門】

行走江湖，撐死膽大的餓死膽小的，要是一切隨緣那就難以成就一番事業。萌樂網《七絕》跨服宗門戰以暴力稱王，歸真閣、極樂島、巨劍門、玄天宗等50大宗門林立，所有玩家均可前往踢館砍旗殺人，強勢出手佔領宗門，坐享榮華富貴。不過，踢館有風險，且行且珍惜。

今日19：00，萌樂網新游《七絕》10服開啟，眾位大俠集結，等你拔劍來戰。更多精彩內容，敬請關注萌樂網新游《七絕》!

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