輕奢生活是現今一種十分流行的生活理念，在愈演愈烈的奢侈品風暴洗禮下，享受輕度奢侈所帶來的快感也能豪不遜色於一擲千金的富豪。如今，在《84暴走裝甲》的遊戲中，也能體驗一番輕奢生活，將繁瑣的部件改裝簡化到極致的改造美學，讓我們來細細品味一番!

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【極致簡化 貫徹輕奢】

輕奢生活的理念在如今的社會中廣為流行，在奢侈品消費觀念方面，輕奢早已超越了「珠光寶氣」的階段，而趨於一種理性、健康的消費方式，購買奢侈品不是崇拜，而是能切實反映自我的心境、品位和信念。在《84暴走裝甲》中，也同樣貫徹著輕奢的理念，將原本可以大做文章的強化系統，精簡到極致，物盡其用、各取所需。

【平衡改造 完美契合】

《84暴走裝甲》是一款類MOBA型3D即時對戰遊戲，機械裝甲是該款遊戲的核心內容，作為一款競技類遊戲，平衡性是遊戲至關重要的部分。在《84暴走裝甲》中，玩家可以選用各式不同裝甲進入戰場，並且可以對自己的裝甲進行改造，對比其它遊戲臃腫而繁瑣的改造升級系統，《84暴走裝甲》貫徹輕奢理念將改造簡化到極致，極少的投入即可提升裝甲性能，裝甲評分匹配系統將不同強化級別的玩家統一區分，以達到平衡與改造間的完美契合。

【載具強化 技能升級】

《84暴走裝甲》中的改造系統分為載具強化與技能升級兩個部分，在載具強化中可以對裝甲的引擎、炮塔、炮管、車體四個部件進行強化，強化不同檔次的裝甲所消耗的強化材料會有所不同。在技能升級中，使用技能書和銀幣可以對裝甲的所有三個技能進行強化。強化不需要一擲千金，輕度消費即可，不同裝甲的技能都不相同，選擇裝甲的強力技能優先強化可以起到事半功倍的效果!

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84JOY平台的《84暴走裝甲》是一款全3D裝甲射擊網頁遊戲，由最新3D引擎打造出的畫面極具表現能力。遊戲採用架空世界下的現代戰爭為題材背景，內含豐富多彩的遊戲模式以及各式風格迥異的戰鬥裝甲，玩家可以駕駛科幻感十足的戰鬥裝甲馳騁在不同的戰場上，盡情體驗模擬戰爭的真實快感。科幻載具魅力來襲，未來新型裝甲、高科技硬核武器、裝備、多項技能系統火力全開，高科技下的未來戰爭盡在《84暴走裝甲》!

——更多遊戲資訊與攻略

《84JOY暴走裝甲》官網：http://bzzj.84joy.com

《84JOY暴走裝甲》官方Q群：7500678

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