肯定很多人都幻想過這一幕，駕駛全副武裝的坦克裝甲在戰場上狂轟亂炸，用坦克輾過敵人的軍營，奪取大把大把的戰利品然後凱旋。裝甲是男人特有的情懷，《84暴走裝甲》不久前已開啟無碼不刪檔公測，如今部分設計線稿圖流出，讓我們一起來感受下無數軍事迷為之痴迷的原因吧!

《84暴走裝甲》剛上線不久，遊戲內諸多的坦克裝甲讓軍事迷們愛不釋手，如今，《84暴走裝甲》流出部分裝甲的設計線稿，遊戲中的許多載具設計想法都來源於生活，從概念構造、到原型設計、直到建模成型，每一個環節都與現實生活息息相關。

裝甲載具是《84暴走裝甲》的核心內容，每一輛載具都有其獨有的特點，不論是外觀或者細節裝飾，無一不體現出設計者的匠心獨運。然而，所有的設計最終都離不開《84暴走裝甲》遊戲的大背景，載具不但需要有質感酷炫的外觀，還要滿足玩家實際操作感的需求，要將這些全部融入遊戲虛構出的大環境中，對設計者無疑是一個巨大的挑戰。

《84暴走裝甲》遊戲中的裝甲載具共分為四個陣營，不同的陣營中分別擁有多達數十余種完全原創的載具，載具不但技能不同，其外觀甚至車輛內飾也是千差萬別。從車載機槍到防滑輪胎、從方向盤到外置油箱，每一個細節都是經過精心的設計與調整，才得以最終成型。正是這些細膩裝飾所打造出的剛硬裝甲，流露出愛好者們溫柔的情懷，他們為之痴迷的情感便也不難理解了。

《84暴走裝甲》是一款全3D裝甲射擊網頁遊戲，由最新3D引擎打造出的畫面極具表現能力。遊戲採用架空世界下的現代戰爭為題材背景，內含豐富多彩的遊戲模式以及各式風格迥異的戰鬥裝甲，玩家可以駕駛科幻感十足的戰鬥裝甲馳騁在不同的戰場上，盡情體驗模擬戰爭的真實快感。科幻載具魅力來襲，未來新型裝甲、高科技硬核武器、裝備、多項技能系統火力全開，高科技下的未來戰爭盡在《84暴走裝甲》!

——更多遊戲資訊與攻略

《84JOY暴走裝甲》官網：http://bzzj.84joy.com

《84JOY暴走裝甲》官方Q群：7500678

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