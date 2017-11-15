穿越千年歷史，化身最強刺客，全新刺客題材頁游力作遊戲王國《刺秦秘史》火熱來襲，耳目一新的題材設定，全新的刺客玩法，帶你體驗一場荊軻刺秦的旅程，七國爭霸看誰能笑到最後，六國平天下，等你改寫這場史詩!

遊戲王國《刺秦秘史》傳送鏈接：http://www.yxwg.net/cqms

遊戲王國《刺秦秘史》以戰國末至秦朝為故事背景，上演了一場波瀾壯闊卻又柔腸百轉的武俠史詩。人無完人，孰能無過，遊戲王國《刺秦秘史》打破國內遊戲慣用的主角英雄論，玩家在遊戲的開始將扮演因一己之過導致宗門覆滅的罪人，從而經歷由戰國末年重回戰國伊始的歷史逆變，企圖遏制秦國強大，從根源阻止宗門的悲劇發生。玩家將在遊戲中一一邂逅聶政，廉頗等歷史名人，親眼見證諸子百家在亂世中的毅力與綻放，親身體驗與強秦的殊死對抗。

遊戲王國《刺秦秘史》擁有美輪美奐，光影錯落真實的遊戲畫面，無論是雨夜，雪景，亦或是戰場，海灣，每一幀的畫面都可成為彌足珍貴的記憶。遊戲更是首推場景觸發器技術，完美地實現了玩家與場景的互動，強大的天氣系統和媲美3D遊戲的場景音效讓玩家宛若真實置身於遊戲之中。

遊戲中有5大特色系統，分別是靈器系統、暗器系統、坐騎系統、戰紋系統和兵魂系統。靈器系統是通過激活不同的靈器，並將之進階，以獲得更高的屬性和不同的靈器技能。十余種靈器有不同的激活條件，靈器等階越高解鎖的靈器技能越多。暗器系統則是通過通關刺客列傳的最後章節來獲得暗器碎片。遊戲中共有七種暗器，對應了七種不同的暗器能力。靈器和暗器的不同搭配，極大的提高了遊戲的可玩性和技巧性。坐騎系統可以給玩家提供更高屬性更酷炫的坐騎，而戰紋系統則是團戰必備，戰紋開啟後周圍玩家可以獲得光環類的屬性加成。激活穿戴不同的兵魂也可對角色屬性進行加成。

遊戲王國《刺秦秘史》以歷史為背景，並引入稗史趣聞，令劇情真實的同時，更增加了豐富的可塑性。機甲墨寵，背飾等特色系統，更讓玩家行走亂世時不再是一位孤零零的獨行俠。重回先秦亂世，引天地之力，舞現世風雲，遏制秦國強大，阻止宗門悲劇。快來遊戲王國《刺秦秘史》一展身手吧。

找遊戲，就上遊戲王國，更多資訊等著你來瞧!

遊戲王國遊戲社區致力於遊戲的聯合運營，為用戶提供一站式的遊戲娛樂服務。致力成為遊戲玩家享受遊戲、快樂遊戲、分享新游、互動娛樂的全新載體。旗下主力遊戲有《樂蜀三國》、《第一艦隊》、《沙城傳說》、《開天戰神》、《三生三世十里桃花》、《聖王傳奇》、《悟空Q傳》等，遊戲類型涵蓋了角色扮演、熱血傳奇、戰爭策略、模擬經營、社區養成、休閑競技及動作角色扮演等。

遊戲王國平台：http//www.yxwg.net

玩家QQ群：154974337

刺秦秘史開服 更多

？？？？07073遊戲網登載此文出於展示和傳遞更多信息的目的，並不代表讚同其觀點或證實其描述。如侵權請告知，馬上刪除。

原文地址：http://news.07073.com/zixun/1700201.html