讓自己成為人上人 51《絕世武神》武魂抽獎北京新浪網 (2017-11-15 17:49)
玩遊戲，上51.com
51《絕世武神》是一款玄幻競技小說網頁遊戲，改編自當紅網路作家「凈無痕」同名人氣小說。不得不說，現實是殘酷的，我們曾幾何時也是一個弱者，但是為了生存為了使命，我們不斷的磨礪自己，讓自己成為人上人。在51《絕世武神》中，玩家也有機會經歷一系列的磨難，可以說是場有血有淚的歷程，不可錯過哦。
51《絕世武神》官網：http://jsws.51.com/?xw
51《絕世武神》中，玩家踏入囚鬥之地，強者生，弱者死。武道之路的堅韌意志，在此鑄就。囚鬥場共有18場，一次戰個痛快，完成條件即可通關，每天可重置1次。只要有足夠強的實力，就能帶走海量的獎勵。別看這個地方好似焚身之地，但也有其價值所在的。另外遊戲中不光光是有畢竟血腥的玩法，還有輕鬆的玩法哦，比如武魂抽獎。
武魂抽獎分為銅錢召喚與元寶召喚。如果是銅錢抽獎的話，每日有一定的免費抽獎次數，每次抽獎必得2000武魂經驗。單抽消耗10萬銅錢，十連抽消耗100萬銅錢。而如果是元寶抽獎的話，每次抽獎必得2000武魂經驗。單抽消耗100元寶，十連抽消耗1000元寶，每一種抽獎都有單抽與十連抽玩法。銅錢十連抽概率獲得完整武魂，元寶十連抽必得完整武魂。
51《絕世武神》是51遊戲2017年推出的首款玄幻競技小說網游，改編自當紅網路作家「凈無痕」同名人氣小說，由功夫劇情樊少皇硬派代言。遊戲秉承極致還原理念，將小說與遊戲完美結合，為玩家構建出一個龐大奇妙的玄幻世界。51《絕世武神》超越傳統網遊玩法，採用RPG+MOBA雙核架構，並融入「3分鐘強殺」模式，打造出最具競技性的小說網游。
51《鐵血皇城》陪伴玩家整整兩周年啦，兩年的風風雨雨發生了許多的故事。還記你第一玩遊戲時的囧態嗎?是在什麼機緣巧合之下進入這個熱血世界?又如何認識了他們收穫了友情甚至愛情?51《鐵血皇城》兩周年來臨之際，不妨大聲說出你的故事，分享下彼此在51《鐵血皇城》的點點滴滴，讓更多的人見證你的傳奇故事!上傳文章並通過審核的玩家，均可獲得精美旅行茶具一套。
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51遊戲是一家集研發、運營、市場、客服等專業團隊共同打造的國內服務最好的遊戲平台。遊戲產品涉及傳統端游、網頁遊戲和手機遊戲，囊括了即時戰鬥、角色扮演、戰爭策略、模擬經營等各類經典之作。《鐵血皇城》、《秀麗江山》、《傳奇霸業》、《藍月傳奇》、《盜墓筆記》、《魔法王座》、《赤月傳說2》、《劍雨江湖》、《鐵騎衝鋒》、《天書世界》、《大天使之劍》、《烈焰》、《七殺》……依託數千萬活躍用戶，51遊戲力求打造成為國際一流的真人交友遊戲平台。
51《絕世武神》官網：http://jsws.51.com/?xw
51遊戲：http://game.51.com/?xw
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