中新網上海11月15日電 (繆璐李佳佳)科技已成為推動中國及亞太區商業房地產變革的主要催化劑，世邦魏理仕15日發佈的報告《WORK_IT：科技|辦公場所|工作》指出，科技的進步已打破企業對辦公地點選址的傳統觀念，員工辦公體驗正逐漸成為企業房地產決策的重要考量因素。

世邦魏理仕通過訪談亞太區內93位房地產高管發現，越來越多的企業意識到，現在是企業利用科技重塑營運模式、利用人才推動創新的最佳時機。

一直以來，區位被視為企業選址的決定性因素。但在知識經濟時代，企業正越來越多地從人力資本和技術創新的角度重新審視關於區位的傳統定義。

報告顯示，很多企業不再僅僅關注繁華的中央商務區地段，也同時將目光投向非中央商務區，他們越來越重視能否獲得更符合自身需求的辦公設施(如科技設施)及周邊配套服務，以爭取營造優質辦公空間及創新工作場所解決方案。

科技賦能使圍繞員工體驗打造工作場所成為可行而且必要的進化方向。53%的租戶希望擁有更個性化、定製化的辦公環境，以適應、滿足員工的需求。工作場所對溫度和光線控制調節設備、會議和活動預定系統等科技手段的需求正在與日俱增。

隨著移動辦公在亞太區的普及，企業將致力於營造一個提高員工滿意度及舒適度的工作環境。員工的辦公體驗正逐漸成為影響企業房地產決策的重要因素，而科技的發展使靈活的工作地點成為可能，86%受訪者希望他們未來的工作場所更具靈活性，員工能夠選擇如何、何時或何地進行工作。

此外，84%的開發商相信，科技創新將帶來更多對智能建築的需求。但同時值得指出的是，持相同觀點的租戶比例為56%，反映出現階段不少租戶對智能建築的需求是錦上添花，並非不可或缺。

世邦魏理仕大中華區顧問及交易服務部主管黃蔚表示：「科技發展改變人們的工作方式，提高工作效率，也讓遠程辦公和會議成為常態。隨著更多科技的使用，企業和用戶對於辦公空間的需要而發生變化，不再追求更多面積，更大空間，反而強調靈活辦公、提高生產力、以及合作的企業文化。開發商和投資人也正在積極研究這一趨勢，設計開發更符合客戶需求，更有前瞻性的寫字樓項目。(完)