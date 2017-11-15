中新網11月15日電 今天，「金融+」創新高峰論壇在北京舉行，大會以「共享智慧共享資源共享發展」為主題，旨在探討金融科技的發展趨勢以及如何利用金融創新服務中小企業。

中國商業聯合會副會長傅龍成

中國商業聯合會副會長傅龍成

「金融是現代經濟的核心。」中國商業聯合會副會長傅龍成表示，隨著大數據、雲計算等技術的推進，金融創新在我國未來的發展中將佔據越來越重要的地位。我國的實體經濟在面臨著發展機遇的同時也面臨著困難與挑戰，其中最大的困難之一是難以得到金融服務的支持。「商貿企業、製造業企業是活躍在實體經濟領域的重要元素，在解決就業、提供稅收方面做出了巨大貢獻，希望金融科技能打通金融與實體經濟。」

近年來，以大數據、超級計算、人工智慧、機器學習、區塊鏈、社交網路、移動互聯網、感測網、腦科學等為代表的新理論、新技術加速發展，並呈現出深度學習、跨界融合、人機協同、群智開放等新特徵。這些技術在金融領域應用日益廣泛，影響快速擴大。科技在金融領域的運用，主要表現在多場景支付、網路借貸(P2P、現金貸)、眾籌、智能投顧、區塊鏈(虛擬貨幣)，以及金融相關服務(徵信、客戶行為分析)等方面。

「金融科技能幫助解決融資難、融資貴的問題。融資難融資貴的關鍵在於兩方面，一方面是信息不對稱，對於銀行來說意味著風險；另一方面是交易成本高，影響了銀行的經營效益。」 原國務院發展研究中心金融研究所所長張承惠表示，金融科技利用大數據技術抓取非金融交易信息，比如生活場景、社交、商品服務交易等，從而獲得更多的信用數據點，準確把握金融交易的風險點，實現金融機構對風險的精準管理。

此外金融科技大幅降低了資源匹配成本和交易成本，縮短交易時間，加快價值創造，比如網貸平台。並且，金融科技對於海量數據的快速處理有助於實現金融服務的廣覆蓋。她認為，未來隨著小微、個人借貸服務的發展，融資難的問題可以得到有效解決。「但是融資貴只能部分解決，因為高風險群體的借貸成本是難以降低的。」

國家發改委中國信息協會信用專委會首席金融風險控制專家董秀生認為，創新金融模式服務中小企業，要健全多層次資本市場，大力發展小微金融機構，比如要加快、加大對信用社和農商行的改制，改制的重點應放在公司治理結構上。此外，他建議放開資金互助社、合作銀行等合作金融，鼓勵供應鏈金融以及股權眾籌等的發展。